/Abhijit Deepke: ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଅଟକ! ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ସହ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ଓ ସୌରଭ ଦାସଙ୍କୁ ନେଲା ପୋଲିସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଛି। ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ CJPର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ସମେତ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ଓ ସୌରଭ ଦାସଙ୍କୁ ବିମାନ ଭିତରୁ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ସମୟରେ ବିମାନ ଭିତରେ ପୋଲିସ ଓ CJP ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ବିମାନ ଭିତରେ ପୋଲିସ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ବିମାନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି CJPର ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲାଇଭ୍ କରିଥିବା ଏବଂ ପରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି।
ଭିଡିଓରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିମାନ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପୋଲିସ କାହିଁକି ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି CJP ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ମହିଳା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୀପକେ କହିଥିବା ଭିଡିଓରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି, “ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆସନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଡରୁନାହୁଁ।”
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିମାନ ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।
#BREAKING : अभिजीत दीपके, सौरव दास, आशुतोष रांका को पुलिस ने फ्लाइट के अंदर से ही हिरासत में लिया, दीपके की पुलिस से भयंकर बहस #DelhiSecurity #AbhijitDipke #CJPProtest #DelhiPolice #JantarMantar #ZeeNews @pratyushkkhare https://t.co/egodUm3aOO
— Zee News (@ZeeNews) October 10, 2026
CJPର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଦୀପକେ:
ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ CJP ଏକ ବିବୃତି ଜାରି କରି ନିଜ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ସଂଗଠନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏଥିସହ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ, ସୌରଭ ଦାସ ଓ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି।
#WATCH | Delhi Police personnel enter the aircraft that was carrying Cockroach Janta Party (CJP) Founder Abhijeet Dipke to Delhi. The flight landed at IGI Airport a few minutes ago. "...I have come here to be arrested; arrest me," Abhijeet Dipke tells Delhi Police "No, this is not an arrest. Please cooperate," Delhi Police personnel tell him.
— ANI (@ANI) October 10, 2026
ତେବେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଥାନାକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେବାର ଆଇନଗତ କାରଣ କ’ଣ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇନଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।
ଧ୍ରୁବ ରାଠୀ ଓ ରତ୍ନା ସିଂହ ମଧ୍ୟ ହେପାଜତରେ:
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଧ୍ରୁବ ରାଠୀ ଏବଂ CJPର ଲିଗାଲ୍ ସେଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ରତ୍ନା ସିଂହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନପାରନ୍ତୁ ବୋଲି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ରାତିସାରା ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମତି ମଗାଯାଇନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ CJPର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିବା ଖବରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ କଡ଼ା କଟକଣା, ସୁରକ୍ଷାରେ ୨୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ:
ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଡ଼ା କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ୪୫ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍ ହୋଇଛି। ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବଳର ୨୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଯବାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି।
CJPର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ା ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଟକ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ତେବେ ପୋଲିସର ଆଧିକାରିକ ବିବୃତି ଓ ହେପାଜତରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଘଟଣାର ପୂରା ଚିତ୍ର ଜଣାପଡ଼ିବ।