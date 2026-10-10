Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Abhijit Deepke: ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଅଟକ! ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ସହ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ଓ ସୌରଭ ଦାସଙ୍କୁ ନେଲା ପୋଲିସ

Abhijit Deepke: ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଅଟକ! ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ସହ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ଓ ସୌରଭ ଦାସଙ୍କୁ ନେଲା ପୋଲିସ

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ରାତିସାରା ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମତି ମଗାଯାଇନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ CJPର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିବା ଖବରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Oct 10, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 01:05 PM IST
Abhijit Deepke: ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଅଟକ! ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ସହ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ଓ ସୌରଭ ଦାସଙ୍କୁ ନେଲା ପୋଲିସ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
2
3
4
5