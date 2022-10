Himachal Pradesh Election 2022: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଜାରି କଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମକାଇଲା ଦଳ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: Himachal Pradesh Election 2022: ମିଶନ-୨୦୨୨ର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଥିବା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ୪୬ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା (Himachal Pradesh Congress Candidates List) ଘୋଷଣା କରିଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟିର ବୈଠକ ପରେ ଟିକେଟ୍ ନେଇ ଦଳରେ ଏକ ଅଡୁଆ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଶେଷରେ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି । କଂଗ୍ରେସ (Congress) ପୁଣିଥରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ବାଜି ଖେଳିଛି । ସେପଟେ ଲଗାତର ଭାବରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରୁଥିବା କିଛି ଆସନ ଉପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏକ ନୂତନ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ।

କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଶିମଲା ସହରୀ, ମନାଲି, କୁଟଲାହାଡ, ସର୍କାଘାଟ, କିନ୍ନୌର ଏବଂ ନାଚନ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଟିକେଟ ଉପରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁ ନଥିଲା । ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ହାଇକମାଣ୍ଡ ତିନିଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । କମିଟି ସଦସ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା ବିସିସିଆଇ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥିଲେ । ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେ ଗତକାଲି ଦିନ ୩.୩୦ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା । ସେ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ୭.୩୦ ପରେ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

The Election Committee of Indian National Congress has selected the following candidates for the ensuing elections to the Legislative Assembly of Himachal Pradesh. pic.twitter.com/06qpW2G6jm

— Congress (@INCIndia) October 18, 2022