Add Zee Business As A Preferred Source
App

Hisar News: ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ସଂଗଠନରେ ଦୁର୍ନୀତି!ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା କହିଲେ...

Hisar News: ହରିୟାଣାର ହିସାରରେ ରହିଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ସଂଗଠନ। ଏଠାରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ସମାଜରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited By:Narmada Behera
Published: Jul 20, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:34 PM IST
Hisar News: ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ସଂଗଠନରେ ଦୁର୍ନୀତି!ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା କହିଲେ...
Image Credit: ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ସଂଗଠନରେ ଦୁର୍ନୀତି!

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hisar News: ହିସାରରେ ଦୁଇଟି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ!ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ
hisar news24 min ago
2
hisar news46 min ago
3
First Dengue Vaccine1 hr ago
4
Tripura DGP2 hrs ago
5
Odia News3 hrs ago