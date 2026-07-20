Hisar News: ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ସଂଗଠନରେ ଦୁର୍ନୀତି!ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା କହିଲେ...

Hisar News: ହରିୟାଣାର ହିସାରରେ ରହିଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ସଂଗଠନ। ଏଠାରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ସମାଜରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ହିସାରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭା ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଏସେଲ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ଇତିହାସ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହିତ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ସୂଚାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇଛି। ଧର୍ମକୁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛି, ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରିଛି। ବିଧବା ପୁନଃବିବାହକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ହବନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ସ୍ଥାପନ କରିଛି।
ପ୍ରକୃତରେ,ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭା ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଏସେଲ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, (CAV) ସଂଗଠନ ୧୦୮ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ସଂଗଠନର ପୂର୍ବରୁ ୪୫୦ଟି ଦୋକାନ ଥିଲା,ଯାହାର ଭଡ଼ା ସ୍କୁଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୋକାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ନାମରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତିର ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଗଠନର ଅନେକ ଜମି ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ଏବଂ ମୋଟ ୭୦୦ ରୁ ୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ, କିଛି ଲୋକ ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାଇବ ସିଂହ ସାଇନିଙ୍କୁ ଭୁଲ ସୂଚନା ଦେଇ ହିସାର ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ମାମଲାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଟି-ମ୍ୟାନ୍ ସୋମେଶ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଜୁଲାଇ ୨୩ ସୁଦ୍ଧା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତ ନହୁଏ। ତେବେ, ୨୪ ଜୁଲାଇରୁ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ଦରକାର ପଡିଲେ ଆଗକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ କରାଯିବ।ସୋମେଶ ସରପଞ୍ଚ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଏବଂ ଏହି ସ୍କୁଲ୍ ରୁ ଅନେକ ଆଇଏସ ଓ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି।