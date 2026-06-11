Petrol Price: ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ଘୋଷଣା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଓ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଶକୁ ତୈଳ ସଙ୍କଟରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ଇନ୍ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ବଢ଼ାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି।
ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୨ ପ୍ରତିଶତରୁ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ୍ (E22-E30) ଉପରେ କୌଣସି ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀ ଓ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ଇନ୍ଧନ ବଜାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେବେ।
ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ରଣନୀତିକ ପଦକ୍ଷେପ:
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ତୈଳ ଆମଦାନୀକାରୀ ଦେଶ ଭାବେ ଭାରତ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ତେଣୁ ଦେଶୀୟ ଭାବେ ଉତ୍ପାଦିତ ଇଥାନଲ୍ର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଇବାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି।
କୃଷକଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଲାଭ:
ଇଥାନଲ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଖୁ, ମକା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶସ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଲେ କୃଷକମାନେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦର ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବେ। ଏହା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ।
ପରିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ:
ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ତୁଳନାରେ ଇଥାନଲ୍ ଅଧିକ ପରିବେଶବନ୍ଧବ ଇନ୍ଧନ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଯାନବାହନରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିଲେ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଦେଶର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣରେ ସହାୟକ ହେବ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଏକ ଇନ୍ଧନ ନୀତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା, କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।