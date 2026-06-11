Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Price: ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ଘୋଷଣା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଓ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଶକୁ ତୈଳ ସଙ୍କଟରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ଇନ୍ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ବଢ଼ାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 11, 2026, 09:03 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:03 PM IST
Petrol Price: ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ଘୋଷଣା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Price: ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ଘୋଷଣା
Ethanol Blended Petrol0 min ago
2
Odia News1 hr ago
3
nipah virus symptoms3 hrs ago
4
Odisha Politics3 hrs ago
5
Odia News11:25 AM IST