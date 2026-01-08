Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3067699
Zee OdishaOdisha TrendingKnow the content of threat letter here: ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ, କ’ଣ ଲେଖା ହୋଇଛି ଚିଠିରେ

Know the content of threat letter here: ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ, କ’ଣ ଲେଖା ହୋଇଛି ଚିଠିରେ

ରାଜ୍ୟର ତିନି କୋର୍ଟକୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍‍ ଆସିଛି। ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଆସିଛି। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ହାଇକୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧା ପାଇଛି। ସମସ୍ତ କୋର୍ଯ ଖାଲି ରହହିଥିବାରୁ କର୍ମଚାର, ଓକିଲ, ମହକିଲ ଏବଂ ଜଜ୍‍ ଭୟଭୀତ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 08, 2026, 02:38 PM IST

Trending Photos

Know the content of threat letter here: ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ, କ’ଣ ଲେଖା ହୋଇଛି ଚିଠିରେ

 

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ତିନି କୋର୍ଟକୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍‍ ଆସିଛି। ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଆସିଛି। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ହାଇକୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧା ପାଇଛି। ସମସ୍ତ କୋର୍ଯ ଖାଲି ରହହିଥିବାରୁ କର୍ମଚାର, ଓକିଲ, ମହକିଲ ଏବଂ ଜଜ୍‍ ଭୟଭୀତ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ରଖାଯାଇଛି। ଡିଜି ପୁଲିସଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍‍ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଡିଜି ପୁଲିସ।  ସେ କହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ ଆସିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ତେବେ କ’ଣ ଲେଖା ଅଛି ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲରେ?

ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ୪ଟି ସି-୪ ଆରଡିଏକ୍ସରେ ତିଆରି ୩ଟି ଆର୍‍ଡିଏକ୍ସ ବୋମା କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ରହିଛି। ଏହି ମୋମା ଆପେ ଫୁଟିବ।  ଏହା ରିମୋଟରେ ଫୁଟି। ଯଦି ନ ଫୁଟିଲା ତେବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ରେକ ସମୟରେ ଜଣେ କି ଦୁଇଜଣ କୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଯିବେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଲ୍‍ଟିଟିଇ ସଦସ୍ୟ।  ତାଙ୍କ ହାତରେ ରିମୋଟ ଟ୍ରିଗର ଥିବ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଯେମିତି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ସେମିତି ହେବ।  ଇଷ୍ଟର ଅପରେସନକୁ ମନେ ପକାଇ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏହି ଇମେଲ ପ୍ରେରକ। ଏଣୁ ୨ଟା ୩୫ ସୁଦ୍ଧା  ବିଚାରପତିମାନେ କୋର୍ଟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି ଏହି ଇମେଲ୍‍ରେ କୁହାଯାଇଛି।

ଏହି ଇମେଲ ପାଇବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଆତଙ୍କ ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଚି। ଚାରିଆଡ଼େ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱତ୍ନ୍ତ୍ର ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରକାରୀ ଦଳ, ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପରେସନ୍‍ ଚାଲିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୪ଟା ବେଳେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି।

ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ପଞ୍ଜାବର ୪ଟି କୋର୍ଟକୁ ଏପରି ଧମକ ମିଳିଛି। ମନସା, ମୋଗା, ଫିରୋଜପୁର, ରୂପ ନଗର କୋର୍ଟକୁ ଧମକ ମିଳିବା ପରେ ସେଠାରେ ମଧ୍‍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି।

ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠାରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଲାଗି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବିଭିନଦ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି  ହୋଇ ନଥାଏ। ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ହେତୁ ଏଠାରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

threat letters to Odisha courts
Know the content of threat letter here: ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ, କ’ଣ ଲେଖା ହୋଇଛି ଚିଠିର
First Vande Bharat Sleeper
First Vande Bharat Sleeper: ଏହିସବୁ ରୁଟ୍ ରେ ଗଡି଼ବ ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସ୍ଲିପର୍
Odisha news
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେଳମଣ୍ଡଳ: ଲୋକୋ-ପାଇଲଟ୍‌ଙ୍କ ଚାପ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିରାପତ୍ତା ସେମିନାର
Odisha High Court
Bomb threat to Odisha HC: ହାଇକୋର୍ଟରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼ ଓ କଟକରେ ବୋମା ଧମକ
Tariff On India
Tariff on India: ଭାରତ ୫୦୦ ପ୍ରତିଶତ କର ଲଗାଇବେ ଟ୍ରମ୍ପ !