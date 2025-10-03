ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜିଠାରୁ ରାଇ ଦାମୋଦର ବେଶ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକବ୍ରତ

Advertisement
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମାସ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ  ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ରାଇଦାମୋଦର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହବେ। ଯେଉଁମାନେ କାର୍ତ୍ତିକବ୍ରତକୁ ୪୦ ଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନା ଆଜିଠାରୁ ସଂକଳ୍ପ କରି ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏଥିଲାଗି ପୁରୀରେ ଆଜିଠାରୁ ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ଭିଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ଶ୍ରୀଜିଉମାନଙ୍କର ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ସହମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଳଭୋଗ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍‍ ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ଆଗାମୀ କାର୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ କାର୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ। ଏଥିସହ ଆଜିଠାରୁ କାର୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଳଭୋଗ ନୀତି।ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ଦର୍ଶନ ଓ ବାଳଭୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ହବିଷ୍ୟାଳି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ।ଏଣୁ ଆଜି ଠାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଭକ୍ତ ହବିଷ ବ୍ରତ ପାଳନ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଜଣାଯାଏ।ବିଶ୍ୱାସ ରହିଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି ମାସ ତମାମ ପୁଜାପାଠ ସହ  ଦର୍ଶନ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାଇ ଥାଏ।

ଧର୍ମ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ସତ୍ୱେ ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ହେତୁ ବହୁ ଭକ୍ତ ହବିଷ୍ୟ ବ୍ରତ ନେଇ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଅଛି।ଏକ ମାସ ଧରି ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ଦର୍ଶନ ସହ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଥିବା ହେତୁ ଅନେକ ଆଜି ଠାରୁ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରତ ପାଳୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେହ ବଡି ଭୋରରୁ ସ୍ନାନ ଓ ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ଏକ ବକ୍ତ ଭୋଜନ କରି ପୁଜାପାଠ ଓ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହ କାର୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି।ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟ ସହ ଜୀବନର ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ଉଧ୍ୟେଶ ନେଇ ଏହି ବ୍ରତକୁ ଅନେକ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି।ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କାର୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ ନେଇ ପୁରୀରେ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଂକ ସମାଗମ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ କରାଯାଇଅଛି।

