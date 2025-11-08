Advertisement
ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦଳା ଚକଟା: ୭ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁପାରିସ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗତ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଦଳାଚକଟାରେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର ବିଫଳତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ସେ ଏଥିଲାଗି ୭ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁପାରିସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସୁପାରିସକୁ ଆଧାର କରି  ରାଜ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଗୃହ ସଚିବ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗି ଡିଜିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।

ଏହି ୭ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ: ଓଏସ୍‍ଏପିର ତୃତୀୟ ବାଟାଲିୟନ  କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଜୟ କୁମାର ପାଢ଼ୀ,  ଡିସିପି ହେଡ୍‍କ୍ୱାର୍ଟର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ପତି, କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ତାପସ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ  କେ.କେ. ନାୟକ, ସିଟି ଡିଏସ୍‍ପି ପ୍ରସାନ୍ତ କୁମାର ସାହୋ, କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଆଇଆଇସି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୋ,   ଏବଂ ଓସ୍‍ଏପି ଅଷ୍ଟମ ବାଟାଲିଅନ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସାରଦା ପ୍ରସାଦ ଦାଶ।

ଜୁନ୍‍ ୨୯ ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରୀଜିଉମାନେ ରଥ ଉପରେ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ କୌଣସି ପୁଲିସ ବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଏହି ୭ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ଉନ୍ନୟନ କମିଶନଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହାସହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଓ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାରରେ ଦୁର୍ବଳ ସଂଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି।  

ସପ୍ତାହାନ୍ତ ଥିବାରୁ ଘଟଣାଦିନ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ରଥ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଜିଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଚାରମାଳ ଗାଡ଼ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଦର୍ଶନ ବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବାରୁ ୩ ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

