/Rath Yatra 2026: ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୧୦ ଲକ୍ଷ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Rath Yatra 2026: ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ୪୫ ବର୍ଷୀୟ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କର ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡିନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।
ମୃତକଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଗାଁ ପୋଲିସ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୁଣ୍ଡାପିଟା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେ ବାର୍ଷିକ ରଥଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କେନ୍ଦୁଝରର ୫୦ ଜଣ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମହନ୍ତ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ସମୟରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ହାଇସ୍କୁଲର ଏକ କୋଠରୀରେ ସାଥୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ, ସେ ଉଠି ବାନ୍ତି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଧଳା ଫେଣ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସଖିଗୋପାଳ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ,ଡାକ୍ତରମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ମହାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ା ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଦାବିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ସତ୍ୟବାଦୀ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡିବ। ଏହି ଘଟଣା ରଥଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ସହ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ CMRFରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣଙ୍କୁ ହୋମଗାର୍ଡ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।