Amit Shah: ନିଜର 'ଠିକଣା' ବଦଳାଇଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, 'X' ରେ ଦେଲେ ସୂଚନା, ଏବେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ Zoho Mail

Amit Shah Switches to Zoho Mail: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅମିତ ଶାହ ନିଜ ଇମେଲ୍ ଠିକଣାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 08, 2025, 07:46 PM IST

Amit Shah Switches to Zoho Mail: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅମିତ ଶାହ ନିଜ ଇମେଲ୍ ଠିକଣାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ନୂତନ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ହେଉଛି: amitshah.bjp@zohomail.in

ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଏବେଠାରୁ ଏହି ନୂତନ ଠିକଣାରେ ଇମେଲ୍ ପଠାଯିବ। ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଦୟାକରି ଏହି ନୂତନ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।"

ଏହି ଇମେଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ କାରଣ ଜୋହୋ ମେଲକୁ ସ୍ୱିଚ୍ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜୋହୋ ମେଲ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଇମେଲ୍ ସେବା ଯାହା ଉନ୍ନତ ଡାଟା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ମେଲିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନି ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଜୋହୋ ମେଲକୁ ସ୍ୱିଚ୍ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

Zoho Mail ହେଉଛି ଜୋହୋ କର୍ପୋରେସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଇମେଲ୍ ସେବା। ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।

Zoho Mail ର ପ୍ରମୁଖ ଫିଚର୍ସ:
ବୃତ୍ତିଗତ ଇମେଲ୍
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଡୋମେନ୍ (Domain) ସହିତ ଏକ ଇମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ, ଯେପରିକି yourname@yourcompany.com
ଏହା ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସଂଗଠନ ପାଇଁ Gmail କିମ୍ବା Outlook ର ଏକ ବିକଳ୍ପ।

ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା
ଇମେଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏନକ୍ରିପ୍ସନ, 2FA (ଟୁ-ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍) ଏବଂ ସ୍ପାମ୍ ଫିଲ୍ଟର ଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ।

ଡିଜିଟାଲ୍ ସଂଗଠନ
Zoho Mail ରେ ଫୋଲ୍ଡର, ଲେବଲ୍, ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଫିଚର୍, ଏକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଏବଂ ଟୁ-ଡୁ ତାଲିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗକୁ  (Collaboration) ସହଜ କରାଯାଇଛି।

ବିଜ୍ଞାପନ-ମୁକ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା
Zoho Mail ବୃତ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ-ମୁକ୍ତ ଇମେଲ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍
ଜୋହୋ CRM, ଜୋହୋ ଡକ୍ସ ଏବଂ ଜୋହୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୋହୋ ଉପକରଣ ସହିତ ସହଜ ସମନ୍ୱୟ।

କ୍ଲାଉଡ୍-ଆଧାରିତ
ଯେକୌଣସି ଡିଭାଇସ୍ (ପିସି, ଲାପଟପ୍, କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍) ରୁ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରି ଇମେଲକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରାଯାଇପାରିବ।

 

Jagdish Barik

