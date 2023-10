Shabir Shah JKDFP: ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପାର୍ଟି ଜେକେଡିଏଏଫ ବିରୋଧରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ; ଘୋଷିତ ହେଲା ବେଆଇନ ସଙ୍ଗଠନ

Home Ministry Action Against JKDFP: ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ନେତା ଶବ୍ବୀର ଶାହାଙ୍କ ଜାମୁ କାଶ୍ମୀର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ପାର୍ଟି ବିରୋଧରେ ଅକ୍ଟୋବର ୪ ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏନେଇ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜାମୁ କାଶ୍ମୀରର ଏହି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ବେଆଇନ ସଙ୍ଗଠନ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏଏନଆଇ (News Agency ANI) ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (Ministry of Home Affairs India) ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତିରୋଧ ଅଧିନିୟମ (Unlawful Activities Prevention Act) ୟୁଏପିଏ (UAPA) ୧୯୬୭, ଧାରା ୩(୧) ଅନୁଯାୟୀ କାଶ୍ମୀର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ପାର୍ଟି (Jammu and Kashmir Democratic Freedom Party) ଜେକେଡିଏଫପି (JKDFP) ନାମକ ଜାମୁ କାଶ୍ମୀରର ଏହି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ (Political party of Jammu and Kashmir) ଏକ ବେଆଇନ ସଙ୍ଗଠନ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦେଶ ବିରୋଧି ଗତି ବିଧିରେ ସାମିଲ ହେବା କାରଣରୁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜେକେଡିଏଫପି ବିରୋଧରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।

ଗତ ୧୯୯୮ ମସିହାରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ନେତା ଶବ୍ବୀର ଶାହା (Jammu Kashmir Separatist Leader Shabir Shah) ଜାମୁ କାଶ୍ମୀର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ପାର୍ଟି ନାମରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ବିରୋଧି (Anti India Movement) ତଥା ପାକିସ୍ତାନ (Pro Pakistan Movement) ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ କାଶ୍ମୀର ଘାଟିର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ନେତା ଶବ୍ବୀର ଶାହା। ଜେକେଡିଏଫପି ନେତା ଜଣଙ୍କ ଏବେ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି।

କ'ଣ କହିଲେ ସରକାର?

ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ୧୯୯୮ ମସିହା ପର ଠାରୁ ଜେକେଡିଏଫପି ସଦସ୍ୟ (JKDFP Leader and Supporter) ଦେଶରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦ (Separist Movement in Jammu Kashmir) ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ (Terrorist Activities in Jammu Kashmir) ସର୍ବଦା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ସଙ୍ଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଉସକାଇ କାଶ୍ମୀର ଘାଟିକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇସଲାମିକ ରାଷ୍ଟ୍ର (Special Islamic Nation in Kashmir Valley) କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯାହା ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା (Sovereignty National Security and Integrity of India) ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଜାମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଚାଲିଥିବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ (Separatist Activities in Jammu and Kashmir) ଜେକେଡିଏଫପି ସଦସ୍ୟ ଆଗରେ ରହି ଏକ ଅଲଗା ଇସଲାମିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।

ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଉପରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା (Stone Pelting on Security Forces in Jammu and Kashmir) ସହିତ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଏହାର ଛାୟା ସଙ୍ଗଠନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହରେ ଜେକେଡିଏଫପି ନେତା କିମ୍ବା ଏହାର ସଦସ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି।

ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି ଅନେକ ମାମଲା

ଜେକେଡିଏଫପି ବିରୋଧରେ ୟୁଏପିଏ ୧୯୬୭, ଆଇପିସି ୧୮୬୦, ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟ ୧୯୫୯, ୧୯୩୨ ରଣବୀର ଦଣ୍ଡ ସହିଂତାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଅନେକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଏହି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ବୀର ଶାହା ମଧ୍ୟ କାରାଗାରରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗତ ୨୦୦୫ ବର୍ଷରେ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ ହେରଫେର ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ୨୦୧୭ ଜୁଲାଇ ୨୫ ତାରିଖରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଜେକେଡିଏଫପି ମୁଖ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦ ପାଣ୍ଠି ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି।