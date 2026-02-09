ହୋଣ୍ଡା କାରଗୁଡ଼ିକରେ ମିଳୁଛି ବଡ଼ ରିହାତି, ଏତିକି ଦାମରେ...

Advertisement
Honda Car Discount: ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ପାଇଁ, କମ୍ପାନୀ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କାର, ସିଟି, ଏଲିଭେଟ୍ ଏବଂ ଆମେଜ୍ ଉପରେ ୧.୯୭ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିରେ ନଗଦ ରିହାତି, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ୍ ଏବଂ ଲୟାଲ୍ଟି ବୋନସ୍ ଭଳି ସୁବିଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

Honda Car Discount: ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଏକ ନୂଆ କାର କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ହୋଣ୍ଡା କାର ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର ଆଣିଛି। ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ପାଇଁ, କମ୍ପାନୀ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କାର, ସିଟି, ଏଲିଭେଟ୍ ଏବଂ ଆମେଜ୍ ଉପରେ ୧.୯୭ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିରେ ନଗଦ ରିହାତି, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ୍ ଏବଂ ଲୟାଲ୍ଟି ବୋନସ୍ ଭଳି ସୁବିଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।

ହୋଣ୍ଡା ଆମେଜ୍: ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟରେ ବଡ଼ ସଞ୍ଚୟ
ହୋଣ୍ଡାର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କମ୍ପାକ୍ଟ ସେଡାନ୍, ଆମେଜ୍, ଏହି ମାସରେ ଏକ ବଡ଼ ରିହାତି ପାଉଛି।

ପୁରୁଣା ମଡେଲ୍ (ପ୍ରି-ଫେସଲିଫ୍ଟ): ୬୮,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ।

ନୂଆ ମଡେଲ୍ (ଫେସଲିଫ୍ଟ): ୫୭,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି କାରଟି ଏହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ୧.୨ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ କ୍ୟାବିନ୍ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।

Honda Elevate: SUV ଉପରେ ବମ୍ପର ରିହାତି
Honda ର ମଧ୍ୟମ ଆକାରର SUV, Elevate କ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଖବର ଅଛି। ଏହି ମାସରେ, କମ୍ପାନୀ ଏହି SUV ଉପରେ ୧.୪୮₹1.48 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପ୍ରିମିୟମ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ଏକ ଦୃଢ଼ SUV ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କାର ଉପଯୁକ୍ତ।

3. Honda City: ସେଡାନ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପହାର
Honda ର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସେଡାନ୍, ସିଟି (ପଞ୍ଚମ ଜେନେରେସନ) ଉପରେ କମ୍ପାନୀ ୧.୨୭ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ରିହାତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର (SV, V, VX, ଏବଂ ZX) ରେ ଉପଲବ୍ଧ। କମ୍ପାନୀ କିଛି କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ।

4. Honda City Hybrid (City e:HEV): ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରିହାତି
Honda City Hybrid ମଡେଲ୍ (e:HEV) ରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ଉପଲବ୍ଧ। କମ୍ପାନୀ ଏହି କାର ଉପରେ ୧.୯୭ ଲକ୍ଷର ଏକ ବଡ଼ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି କାର ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଇଲେଜ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍-ପେଟ୍ରୋଲ୍ କମ୍ବୋ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।

5. ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କଥା

କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଏହି ଅଫର୍ କେବଳ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣଙ୍କ ସହର, କାର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସଠିକ୍ ରିହାତି ପରିମାଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତମ ହୋଣ୍ଡା ଡିଲରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଭଲ।

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

