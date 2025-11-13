Advertisement
ICU ରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିଡି଼ଓ ବନାଇଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀ ଗିରଫ

Dharmendra Deol: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ୧୨ ନଭେମ୍ବରରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏକ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଓଲ ପରିବାର କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏବେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 13, 2025, 08:56 PM IST

Dharmendra Deol
Dharmendra Deol: ବଲିଉଡର ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ସମୟ ହୋଇଛି। ୮୯ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ମିଥ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଥିଲା। ପରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅଧିକାରୀକ ବୟାନ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏକ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଓଲ ପରିବାର କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏବେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ଭିଡିଓଟି ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଆଇସିୟୁ ଭିତରୁ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଅଚେତ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କ ପୁଅ ବବି ଦେଓଲ ଏବଂ ସନି ଦେଓଲ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବେଡ୍ ଚାରିପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କ୍ଲିପରେ ସନ୍ନିଙ୍କ ପୁଅ କରଣ ଦେଓଲ ଏବଂ ରାଜବୀର ଦେଓଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଧରମ ପାଜିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ପ୍ରକାଶ କୌର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏଚ୍ ଟି ସିଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ଦେଓଲ ପରିବାରର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ରେକର୍ଡ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

ଗତକାଲି ବୁଧବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୭ଟାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଘରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସରକାରୀ ବୟାନ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, "ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଘରେ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ଜାରି ରଖିବେ। ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ କୌଣସି ଅନୁମାନରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ। ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି।"

Jagdish Barik

