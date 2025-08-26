INS Udaygiri Himgiri: ନୌସେନାକୁ ମିଳିଲା ୨ଟି ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଖତରନାକ INS ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ହିମଗିରି?
INS Udaygiri Himgiri: ନୌସେନାକୁ ମିଳିଲା ୨ଟି ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଖତରନାକ INS ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ହିମଗିରି?

INS Udaygiri Himgiri: ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଦୁଇଟି ନୂତନ ଷ୍ଟେଲ୍ଥ ଫ୍ରିଗେଟ୍ INS ହିମଗିରି ଏବଂ INS ଉଦୟଗିରି ପାଇଛି। ଯାହା ଏହାର ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 26, 2025, 06:12 PM IST

INS Udaygiri Himgiri: ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦୁଇଟି ନୂତନ ଷ୍ଟେଲଥ୍ ଫ୍ରିଗେଟ୍ INS ହିମଗିରି ଏବଂ INS ଉଦୟଗିରି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଜାହାଜ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ-୧୭ ଆଲଫା (P-17A) ଅଧୀନରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ୭୫% ରୁ ଅଧିକ ଉପକରଣ ସ୍ୱଦେଶୀ। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଏକ ମହାନ ଉଦାହରଣ। ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ INS ନୀଳଗିରିକୁ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତ କ୍ଷମତା ଅଛି। ଏଥିରେ ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ସୁପରସୋନିକ୍ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ସ୍ୱଦେଶୀ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର୍, ଟର୍ପେଡୋ ଲଞ୍ଚର୍, ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ସମୁଦ୍ରରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗେମ୍ ଚ୍ୟାଞ୍ଜର୍ସ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।"

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ଆଇଏନଏସ ତମାଲ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପାଇଁ ଶେଷ ବିଦେଶୀ ଅର୍ଡର ଥିଲା। ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପାଇଁ କୌଣସି ଜାହାଜ ବିଦେଶରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ନାହିଁ; ଆମେ ଭାରତରେ ହିଁ ଆମର ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବୁ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ... ଏହି ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହିତ, ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂରଣ କରିଛି।"

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ହିମଗିରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୧୭ (ଶିବାଲିକ୍) ଶ୍ରେଣୀର ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ଅନୁସରଣ ଜାହାଜ, ଏବଂ ଉଭୟ ଜାହାଜର ଡିଜାଇନ୍, ଗୁପ୍ତ (ରାଡାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର କ୍ଷମତା), ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସେନ୍ସର ସିଷ୍ଟମରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ଯାହା ଏମାନଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମୁଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମିଶନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ଉଦୟଗିରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୧୭ଏ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାହାଜ ଏବଂ ଏହାକୁ ମୁମ୍ବାଇ-ଭିତ୍ତିକ ମାଜାଗନ୍ ଡକ୍ ସିପ୍ବିଲ୍ଡର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏମ୍ଡିଏଲ୍) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଛି। ହିମଗିରି ହେଉଛି କୋଲକାତାର ଗାର୍ଡେନ୍ ରିଚ୍ ସିପ୍ବିଲ୍ଡର୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ (ଜିଆରଏସଇ) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ ପି୧୭ଏ ଜାହାଜ। ଉଭୟ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ପୂର୍ବ ଡିଜାଇନ୍ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଉନ୍ନତ।

