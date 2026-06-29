Add Zee Business As A Preferred Source
App

iPhone: ଗତ ୧୮ ବର୍ଷରେ ଆଇଫୋନ୍ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ କେମିତି ହେଲା ବୃଦ୍ଧି? ନଜର ପକାନ୍ତୁ

Each Generation iPhone Price: ଆଇଫୋନ୍ (iPhone)ସବୁବେଳେ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଆସିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆପଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ ୧୭ ସିରିଜ୍ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଝଟକା ଏତେ ଗୁରୁତର ନଥିଲା। ଏଥର, ଆଇଫୋନ୍ ୧୮ ପ୍ରୋ ମଡେଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଢ଼ି ସହିତ ଆପଲ୍‌ର ଆଇଫୋନ୍ ମୂଲ୍ୟ କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତାହା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା।...

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 29, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:23 PM IST
iPhone: ଗତ ୧୮ ବର୍ଷରେ ଆଇଫୋନ୍ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ କେମିତି ହେଲା ବୃଦ୍ଧି? ନଜର ପକାନ୍ତୁ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CMOରୁ ଫାଇଲ୍‌ ଗାଏବ ନେଇ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଓ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର
Odia News29 min ago
2
CHSE58 min ago
3
top 10 news today1 hr ago
4
Odia News2 hrs ago
5
Canada vs South Africa2 hrs ago