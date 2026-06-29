iPhone: ଗତ ୧୮ ବର୍ଷରେ ଆଇଫୋନ୍ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ କେମିତି ହେଲା ବୃଦ୍ଧି? ନଜର ପକାନ୍ତୁ

Each Generation iPhone Price: ଆଇଫୋନ୍ (iPhone)ସବୁବେଳେ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଆସିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆପଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ ୧୭ ସିରିଜ୍ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଝଟକା ଏତେ ଗୁରୁତର ନଥିଲା। ଏଥର, ଆଇଫୋନ୍ ୧୮ ପ୍ରୋ ମଡେଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଢ଼ି ସହିତ ଆପଲ୍ର ଆଇଫୋନ୍ ମୂଲ୍ୟ କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତାହା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା।...
ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ିର ଆଇଫୋନ୍ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଥିଲା?
ଏହି ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଆପଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ର ଯାତ୍ରା ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ିର ଆଇଫୋନ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ିର ଆଇଫୋନ୍ ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ୪୯୯ ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଇଫୋନ୍ ଭାରତରେ କେବେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇନଥିଲା।ଆଇଫୋନ୍ ୩ଜି - ଆପଲ୍ ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ଆଇଫୋନ୍ ୩ଜି ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଆମେରିକାରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୧୯୯ ଥିଲା ଏବଂ ଭାରତରେ ୩୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଆପଲ୍ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ଭୋଡାଫୋନ୍ ସହଯୋଗରେ ଏହି ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା।
(iPhone 4)-ଆପେଲ୍ ଏହି (iPhone)କୁ ମେ ୨୦୧୧ ରେ ୩୪,୫୦୦ ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଛଅ ମାସ ପରେ, କମ୍ପାନୀ iPhone 4s ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୪୪,୫୦୦ ଥିଲା। (iPhone 5) ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୧୨ ରେ, କମ୍ପାନୀ 16GB iPhone ୫ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୪୫,୫୦୦ ଥିଲା। ଏହା ପରେ ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୩ ରେ iPhone 5c ଏବଂ iPhone 5s ଆସିଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ୪୧,୯୦୦ ଏବଂ ୫୩,୫୦୦ ଥିଲା।iPhone 6/6 Plus - ୨୦୧୪ ରେ, (Apple) ଆପଲ୍ ଭାରତରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର iPhone, iPhone 6/6 Plus ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। 6 ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଏବଂ ଏହାକୁ 5s ପରି ୫୩,୫୦୦ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। Plus ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ ୬୨,୫୦୦ ଥିଲା।
iPhone 6s ଏବଂ 6s Plus - 2015 ରେ, Apple 6 ସିରିଜ ଜାରି ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇଟି ନୂତନ ମଡେଲ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। iPhone 6s ୬୨,୦୦୦ ରେ ଏବଂ 6s Plus ୭୨,୦୦୦ ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। iPhone SE 1st Gen, iPhone 7, ଏବଂ iPhone 7 Plus - 2016 ରେ, ଆପଲ୍ ମୋଟ ତିନୋଟି ମଡେଲ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। SE 1st Gen ର ମୂଲ୍ୟ ୩୯,୦୦୦, ଆଇଫୋନ୍ 7 ୬୦,୦୦୦ ଏବଂ Plus ୭୨,୦୦୦ ଥିଲା।
iPhone 8, 8 Plus, ଏବଂ iPhone X - 2017 ରେ ଆଇଫୋନ୍ ର ୧୦ମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, କମ୍ପାନୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ iPhone 8 ଏବଂ 8 Plus ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ୬୪,୦୦୦ ଏବଂ ୭୩,୦୦୦ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଦୁଇ ମାସ ପରେ, ଆପଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ 9 ସିରିଜକୁ ଛାଡି iPhone X ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୮୯,୦୦୦ଥିଲା।iPhone Xs, iPhone Xs Max, ଏବଂ iPhone Xr - ଏହି ତିନୋଟି iPhone ସେପ୍ଟେମ୍ବର-ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୧୮ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ୯୯,୯୦୦ ରୁ ୧୦୯,୯୦୦ ଏବଂ ୭୬,୯୦୦ ଥିଲା।
iPhone SE 2nd Gen ଏବଂ iPhone 11 Series - ୨୦୧୯ ରେ, Apple ସୁଲଭ iPhone ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ିର ପ୍ରକାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲା, ଯାହା ୪୨,୫୦୦ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରେ, iPhone 11 Series ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ୬୪,୯୦୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୦୯,୯୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। iPhone 12 Series - ୨୦୨୦ ରେ, Apple iPhone 20 ସିରିଜ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, ଏବଂ iPhone 12 Pro Max ମଡେଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୬୯,୯୦୦ ରୁ ୧,୨୯,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା।
iPhone 13 ସିରିଜ୍ - iPhone 13 ସିରିଜ୍ ୨୦୨୧ ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। 12 ସିରିଜ୍ ପରି, ଏଥିରେ ଚାରୋଟି iPhone ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନଥିଲା, ଏବଂ ଏହି iPhone ଗୁଡ଼ିକ 12 ସିରିଜ୍ ସହିତ ସମାନ ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା।iPhone 14 ସିରିଜ୍ - ୨୦୨୨ ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏହି ସିରିଜ୍ ରେ ଚାରୋଟି iPhone ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ Mini କୁ Plus ମଡେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଯାଇଥିଲା। iPhone 14 ୭୯,୯୦୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ Pro Max ମଡେଲ୍ ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ୧୩୯,୯୦୦ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।
iPhone 15 ସିରିଜ୍ - ୨୦୨୩ ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏହି ସିରିଜ୍ ରେ ଚାରୋଟି ମଡେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ସିରିଜ୍ ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ୭୯,୯୦୦ ଥିଲା, ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ Pro Max ମଡେଲ୍ ର ମୂଳ ଭାରିଆଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ସାଠିଏ ଥିଲା। iPhone 16 ସିରିଜ୍ - Apple ୨୦୨୪ ମସିହାରେ (iPhone 16) ସିରିଜ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମୂଳ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ୭୯,୯୦୦ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ Pro Max ଟିକେ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ୧୪୪,୯୦୦ ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା।iPhone 17 ସିରିଜ୍ - ଗତ ବର୍ଷ, Apple iPhone 17 ସିରିଜ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ପ୍ଲସ୍ ମଡେଲ୍କୁ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ସ୍ଲିମ୍ iPhone Air ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଯାଇଥିଲା। ସିରିଜ୍ ୮୨,୯୦୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ 17 Pro Max ର ମୂଲ୍ୟ ୧୪୯,୯୦୦ ଥିଲା। iPhone 18 ସିରିଜ୍ - Apple ଏହି ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ iPhone 18 Pro ମଡେଲ୍ ଏବଂ ଏକ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ iPhone ଲଞ୍ଚ କରିବ। ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ତିନୋଟି Apple ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା iPhone ହୋଇପାରେ।