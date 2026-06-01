ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱ କ୍ଷୀର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିବସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା। କ୍ଷୀର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଲାଭ ପାଇବେ। ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ବୟସ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jun 01, 2026, 12:10 PM IST

World Milk Day 2026: ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ ରଖିବା ପାଇ ଦିନକୁ କେତେ ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଉଚିତ ?

World Milk Day 2026: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱ କ୍ଷୀର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିବସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା। କ୍ଷୀର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଲାଭ ପାଇବେ। ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ। କ୍ଷୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଭିଟାମିନ୍ ବି12, ପୋଟାସିୟମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଭରପୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ସମସ୍ତ ବୟସର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ କ୍ଷୀର ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ।

ଆଜିକାଲିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର କାରଣ ହୁଏ। କ୍ଷୀର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୁଷ୍ଟିସାର ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ ଯେ ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ ରଖିବା ଏବଂ ଶରୀରକୁ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ କେତେ ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିଶ୍ଚିତ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କହିବୁ।

ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଉଚିତ?
କ୍ଷୀର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ଏହି ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ। ପ୍ରତିଦିନ 2 ରୁ 3 ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇରୁ ତିନି ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର, ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇରୁ ତିନି ଏବଂ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର ଯଥେଷ୍ଟ।

ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷୀର ପିଇବାର ଲାଭ

କ୍ଷୀରକୁ କ୍ୟାଲସିୟମର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ହାଡ଼ ଏବଂ ଦାନ୍ତକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ, ଭଲ ନିଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରେ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ପିଇବା ଉଚିତ।

Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।

Prabhudatta Moharana

