LPG Cylinder Stock: ଜାଣନ୍ତୁ ଏବେ ଘରେ କେତେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ରଖିପାରିବେ? ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହେବ ଜେଲ୍ !

Zee OdishaOdisha TrendingLPG Cylinder Stock: ଜାଣନ୍ତୁ ଏବେ ଘରେ କେତେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ରଖିପାରିବେ? ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହେବ ଜେଲ୍ !

LPG Cylinder Stock: ବୈଧ ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା, କେହି ନିଜ ଘରେ ୪୦କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ବେଆଇନ ସଂରକ୍ଷଣ କିମ୍ବା କଳାବଜାରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 18, 2026, 10:13 PM IST

LPG Cylinder Stock: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ, ଏବେ ଘରେ ଘରେ ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ତେଲ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଭାରତରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କିଛି ଲୋକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଘରେ ଅତିରିକ୍ତ ସିଲିଣ୍ଡର ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଘରେ କେତେ ସିଲିଣ୍ଡର ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ନିୟମ ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନଚେତ୍, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ।

ଭାରତରେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍‌ର ଇଣ୍ଡେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ଏଚପି ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ କରନ୍ତି। "ଗୋଟିଏ ଘର, ଗୋଟିଏ ସଂଯୋଗ" ନିୟମ ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରିବାର କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ରୋଷେଇ ଘର ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଏଲପିଜି ସଂଯୋଗ ମିଳିପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ଅଛି, ତେବେ ସମାନ ଠିକଣାରେ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀରୁ ସଂଯୋଗ ପାଇବା ବେଆଇନ। ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ନିୟମ ଅଛି। ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସିଙ୍ଗଲ ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଯୋଗକୁ "ଡବଲ ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଯୋଗ" ରେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସଂଯୋଗରୁ ଦୁଇଟି ସିଲିଣ୍ଡର ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ।

ଯଦି କେହି ଗୋଟିଏ ସଂଯୋଗରୁ ଦୁଇଟିରୁ ଅଧିକ ସିଲିଣ୍ଡର ପୁନଃପୂରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହାକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସିଲିଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରାଯାଇପାରିବ, ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଜରିମାନା ସହିତ ତିନି ମାସରୁ ସାତବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ।

ଗୋଟିଏ ସଂଯୋଗରେ ଦୁଇଟି ସିଲିଣ୍ଡର ରଖିବା ସାଧାରଣତଃ ନିରାପଦ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଗୋଟିଏକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଘରେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ। ତଥାପି, ଏହାର ଏକ ସୀମା ଅଛି। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସର୍ବାଧିକ ୧୫ଟି ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିପାରିବେ। ବେଆଇନ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ୪୦ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଏକ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ। ବୈଧ ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା, କେହି ନିଜ ଘରେ ୪୦କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ବେଆଇନ ସଂରକ୍ଷଣ କିମ୍ବା କଳାବଜାରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ।

ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବଦା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ଏକ ଭଲ ବାୟୁଚଳନ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦୁଇଟି ସିଲିଣ୍ଡର ଅଛି, ତେବେ ସ୍ଥାନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ଉପରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

