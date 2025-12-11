Indian Railways: ଭାରତରେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲେ? ସଂସଦରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ଜବାବ, ଉତ୍ତର ଜାଣି ଆପଣ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ!

Indian Railways: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ବୃହତ୍ତମ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଭାରତରେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକରେ ଚାଲିଥାଏ? ଉତ୍ତର ଶୁଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ।
Indian Railways: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ବୃହତ୍ତମ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଭାରତରେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକରେ ଚାଲିଥାଏ? ଉତ୍ତର ଶୁଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଲୋକସଭାରେ ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ରେଳପଥ କେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଏହାର ସେବା ବିସ୍ତାର କରୁଛି।
ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲେ?
ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ରେଳ ନେଟୱାର୍କରେ ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି ୧୧,୭୪୦ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା COVID-19 ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ପୂର୍ରୁ ପ୍ରତିଦିନ ୧୧,୨୮୩ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୨,୨୩୮ ମେଲ୍/ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲୁଛି। ଯାହା COVID-19 ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର ୧,୭୬୮ ଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ମହାମାରୀ ପରଠାରୁ ରେଳବାଇ ଏହାର ସେବାକୁ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇଆଇଟି ମୁମ୍ବାଇ ସହାୟତାରେ ରେଳବାଇ ଟ୍ରେନ୍ ସମୟସାରଣୀରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଯେପରି:
ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚାଲୁଛି ୧୬୪ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍
ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ରେଳ ନେଟୱାର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୬୪ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବନ୍ଦେ ଭାରତର ଏକ ସ୍ଲିପର୍ ଭର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ର୍ୟାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଟେଷ୍ଟିଂ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ରାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ଗେମ୍ ଚ୍ୟାଞ୍ଜର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।