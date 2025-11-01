IND vs SA: ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବ ICC? ଏଠାର ଜାଣନ୍ତୁ

Advertisement
World Cup 2025 Prize Money: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୨୦୨୫ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପର ଚାମ୍ପିଅନ ହେବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ୨ ନଭେମ୍ବରରେ ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ଡିୱାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଭୟ ଏପରି ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ICC ଟ୍ରଫି ଜିତି ନାହାଁନ୍ତି। 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 01, 2025, 03:12 PM IST

ICC Women's World Cup 2025 Prize Money: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୨୦୨୫ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପର ଚାମ୍ପିଅନ ହେବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ୨ ନଭେମ୍ବରରେ ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ଡିୱାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଭୟ ଏପରି ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ICC ଟ୍ରଫି ଜିତି ନାହାଁନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କର ଟାଇଟଲ ମରୁଡ଼ି ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ। ଟ୍ରଫି ସହିତ, ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଏବଂ ଲୌରା ଉଲଭାର୍ଡଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ୨୦୨୫ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପରେ କେତେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଅଛି ଏବଂ ବିଜେତା ଦଳ କେତେ ପାଇବ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ।

ICC ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ୨୦୨୫ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପର ବିଜେତାଙ୍କୁ ୪.୪୮ ନିୟୁତ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କା) ମିଳିବ। ଫାଇନାଲରେ ପରାଜିତ ଦଳକୁ ୨.୨୪ ନିୟୁତ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା) ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଜୟ ୩୪,୩୧୪ (ପ୍ରାୟ ୩ ନିୟୁତ) ମିଳିବ। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ $୨୫୦,୦୦୦ ଡଲାର (୨.୨୧ କୋଟି) ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ।

ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବ?
ଯଦି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଯାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କା + ୨୨.୧ ନିୟୁତ ଟଙ୍କା + ୯ ନିୟୁତ ଟଙ୍କା (ତିନି ବିଜୟ) ମିଳିବ। ଏହାକୁ ମିଶାଇଲେ ଦଳ ମୋଟ ପ୍ରାୟ ୪୧.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବ। ସମପରି ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଫାଇନାଲ୍ ଜିତେ ତେବେ ଏହାକୁ ୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କା + ୨.୧ କୋଟି ଟଙ୍କା + ୧.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ମିଶାଇଲେ ମୋଟ ୪୨.୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଉଛି।

ସେହିପରି ଯଦି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଫାଇନାଲ୍ ହାରିଯାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା + ୨.୧ କୋଟି ଟଙ୍କା + ୯୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା(ତିନି ବିଜୟ) ମିଳିବ। ଏହି ମୋଟ ୨୨.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ହାରିଯାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ୨୩.୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ।

ICC ଏଥର ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ୨୦୨୨ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ବିଜେତା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୧.୩୨ ନିୟୁତ ଡଲାର ପାଇଥିଲା। ଏହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ବର୍ଷର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ୨୩୯ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

