LPG E-Kyc: ଘରେ ବସି ଏପରି କରନ୍ତୁ ଇ-କେୱାଇସି, ଅଟକିବ ନାହିଁ ସିଲିଣ୍ଡର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ, ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବର ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି। ତଥାପି, ସରକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି। ତଥାପି, ଅନେକ ଲୋକ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇପାରୁନାହାଁନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର କେୱାଇସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ।&nb
LPG E-Kyc: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ, ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବର ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି। ତଥାପି, ସରକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି। ତଥାପି, ଅନେକ ଲୋକ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇପାରୁନାହାଁନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର କେୱାଇସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ।
ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେୱାଇସି ଯୋଗୁଁ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇପାରୁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଆରାମରେ ଏଲପିଜି ପାଇଁ ଇ-କେୱାଇସି ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଏଲପିଜି ପାଇଁ ଇ-କେୱାଇସି ପୂରଣ କରିବାର ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛୁ।
ଅନଲାଇନରେ LPG e-KYC କିପରି କରିବେ
ଯଦି ଆପଣ ଘରୁ LPG e-KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ:
ଆଧାର ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ LPG e-KYC ର ଲାଭ
ଆଧାର ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି LPG e-KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ସରଳ। ଏହା ସମୟ ଏବଂ ଶ୍ରମ ଉଭୟକୁ ବଞ୍ଚାଏ, କାରଣ ଗ୍ରାହକମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିନା ନିଜ ଘରେ ବସି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ କେବଳ କିଛି ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଇଥାଏ, ଯାହା ସମଗ୍ର ଇ-କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିଥାଏ। ଫେସ୍ ଯାଞ୍ଚ ଆଧାର ଡାଟାବେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ, ଯାହା ଠକେଇ ଏବଂ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ସଂଯୋଗକୁ ରୋକିବ। କୌଣସି ଭୌତିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଇ-କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଗ୍ରାହକମାନେ LPG ସବସିଡି ଲାଭ ପାଇବା ଜାରି ରଖନ୍ତି।