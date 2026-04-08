Aadhaar Card Virtual ID:ଏଣିକି ଆଧାରକାର୍ଡକୁ ନେଇ ହେବନାହିଁ ଠକେଇ, ପ୍ରକୃତ ଆଧାର ନମ୍ବର ବଦଳରେ VID କରିବ କାମ, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା

Trending Photos
Aadhaar Card Virtual ID: ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ପତ୍ର। ନୂଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ନୂତନ ସିମ୍ କିଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରାୟ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଥାଏ। ଆଜିର ସମୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଲୋକମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ଯେ ଠକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର କିମ୍ବା ବିବରଣୀ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଠକିପାରନ୍ତି। ଏହି ବିପଦକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଏକ (VID ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି VID ହେଉଛି ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଆଇଡି( Virtual ID)। ଯାହା ଏକ ୧୬-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଚୟ ନମ୍ବର। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ସେୟାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ VID ଏବଂ ଏହାକୁ କିପରି ଜେନେରେଟ୍ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା...
ଭିଆଇଡି କ'ଣ?
ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଆଇଡିକୁ ଏକ ଭିଆଇଡି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ପାଇଁ ଏକ ଢାଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆଧାର ନମ୍ବର ସେୟାର ନକରି ଆଧାର-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ସିମ୍ କାର୍ଡ ଷ୍ଟୋରରେ ଆପଣଙ୍କର (VID) ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆଧାର ନମ୍ବର ପାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଆଧାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଠକେଇ କିମ୍ବା ଠକେଇର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବହୁତ ହ୍ରାସ କରେ।
ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ VID କିପରି ଜେନେରେଟ୍ କରିବେ?
ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ, ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ (VID) ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବେ: ଏକ VID ଜେନେରେଟ୍ କରିବାକୁ, https://myaadhaar.uidai.gov.in/ ରେ UIDAI ର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ, ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ (Generate Virtual ID )ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ଦେଖିବେ; Generate ID ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର VID ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜିକୃତ ନମ୍ବରକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯିବ।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ପଣୀ:
ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ID ର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ, ଆପଣ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ID ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଜେନେରେଟ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ପୁରୁଣା VID ବାତିଲ ହୋଇଯିବ।