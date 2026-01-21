delimitation discussion: ଭାଙ୍ଗିବ ଏସବୁ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର!

Trending Photos
ଶେଷଥର ୨୦୦୭–୦୮ରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁନର୍ଗଠନ ବା ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ୨୦୦୯ ନିର୍ବାଚନରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ କିଛି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଲା, କିଛି ବିଧାନସଭାରେ ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ମିଶି ତାହାର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୋଟ ଆସନ ୧୪୭ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲା। ଆଜି, ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ପରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ସାଢ଼େ ୪ କୋଟି ଟପିଲାଣି। ଏ ଭିତରେ ୧୯୭୧ ମସିହାରୁ ୨୦୨୬ ଯାଏ ଲାଗିଥିବା ଆସନ ନବଢ଼ିବାର କଣ୍ଟ ସରିଗଲାଣି। ଏହାବାଦ୍ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ସରକାର ଏବେ ନୂଆ ଜନଗଣନାକୁ ଆଧାର କରି ସଂସଦ ଓ ବିଧାନସଭାରେ ନୂଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ- ଏଥର କ’ଣ କେବଳ ସୀମାରେ ସ୍ଥିରତା ରହିବ ନା ଆସନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲମ୍ଫ ମାରିବ?
ସୀମା ପୁନର୍ଗଠନ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗଣିତ। ୧୯୭୧ ଜନଗଣନା ଆଧାରରେ ୧୯୭୪ରେ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ପୁନର୍ଗଠନ ହୋଇଥିଲା; ସେତେବେଳେ ଆସନ ୧୪୦ରୁ ୧୪୭ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୦୭–୦୮ରେ ପୁନର୍ଗଠନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆସନ ବଢ଼ିଲା ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ- ରାଜ୍ୟର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ମାପ ଅଟକି ରହିଲା।
୧୯୭୧ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୨ କୋଟି ୧୯ ଲକ୍ଷ। ଆଜି ଏହା ସାଢ଼େ ୪ କୋଟି ଟପିଛି। ୨୦୨୫ ଭୋଟର ତାଲିକା ଦେଖାଉଛି- ରାଜ୍ୟରେ ୩୨ଟି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ତ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ୩ କୋଟି ୯ ଲକ୍ଷ ୧୧୪ ଭୋଟର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତରରେ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨ କୋଟି ୯୨ ଲକ୍ଷ ୩୩୯। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ କହୁଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁନର୍ଗଠନ ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭୋଟର ଆଧାରରେ ଭାଙ୍ଗିବା ନିଶ୍ଚିତ।
ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପଦ୍ମପୁର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଭଦ୍ରକ, ବାସୁଦେବପୁର, ଢେଙ୍କାନାଲ ଜିଲ୍ଲାର ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମାହାଙ୍ଗା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ପ୍ରଭୃତି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ୨.୭ ଲକ୍ଷ ଟପିଛି। ଡିଲିମିଟେସନ ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଗ କରି ଛୋଟ, ସନ୍ତୁଳିତ କ୍ଷେତ୍ର ତିଆରି ହେବା ଅନୁମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ।
ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦେବଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜଳେଶ୍ୱର, ସିମୁଳିଆ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧାମନଗର, ଚାନ୍ଦବାଲି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ହିନ୍ଦୋଳ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଟିଟିଲାଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଖଡ଼ିଆଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଗଡ଼, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ମ୍ବା, ବାରବାଟୀ କଟକ, ନିଆଳି, ସାଲେପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ବାଲିକୁଦା ଏରସମା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜଟଣୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲସରା, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୋହନା, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରଭୃତି ନିର୍ବରଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଉପରେ ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁନର୍ଗଠନ ହେଲେ ଏସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯଦି ଲୋକସଂଖ୍ୟା–ଭୋଟର ଅନୁପାତକୁ ମାନକ ଧରାଯାଏ, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ଆସନ ୧୪୭ରୁ ୨ଶହ ଟପିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଗଣିତ ନୁହେଁ- ସାମ୍ବିଧାନିକ, ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ରାଜନୀତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ମିଶ୍ରଣ।
ଏହି ପୁନର୍ଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଅନେକ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ୨୦୦୮ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ନେତା ଓ ପରିବାର ଏଯାଏ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ସତେଜ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଥରର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁନର୍ଗଠନ ଏହାଠୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଅନେକ ନେତା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସ୍ୱଭାବିକ।