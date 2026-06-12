Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /E85 ଇନ୍ଧନର ପ୍ରଚଳନ ଭାରତର ଅଟୋମୋବାଇଲ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ?

E85 ଇନ୍ଧନର ପ୍ରଚଳନ ଭାରତର ଅଟୋମୋବାଇଲ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ?

E85 ଇନ୍ଧନର ପ୍ରଚଳନ ଭାରତର ଅଟୋମୋବାଇଲ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ?

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 12, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:16 PM IST
E85 ଇନ୍ଧନର ପ୍ରଚଳନ ଭାରତର ଅଟୋମୋବାଇଲ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ?

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
E85 ଇନ୍ଧନର ପ୍ରଚଳନ ଭାରତର ଅଟୋମୋବାଇଲ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ?
Odia News0 min ago
2
FIFA World Cup19 min ago
3
Odia News44 min ago
4
Agson Global Loan Default2 hrs ago
5
top 10 news today2 hrs ago