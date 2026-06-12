E85 ଇନ୍ଧନର ପ୍ରଚଳନ ଭାରତର ଅଟୋମୋବାଇଲ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ?
E85 କ’ଣ?
E85 ହେଉଛି ୮୦-୮୫% ଇଥାନଲ୍ ଏବଂ ୧୫-୨୦% ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଯୁକ୍ତ ଏକ ଇନ୍ଧନ ମିଶ୍ରଣ, ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଇନ୍ଧନ ଯାନ (FFV) ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଇଥାନଲ୍ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ରଣନୀତିର ଅଂଶ ଭାବରେ ଭାରତ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ E୮୫ ଇନ୍ଧନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହା ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ୪୮ ଟି ଖୁଚୁରା ଦୋକାନରୁ ପ୍ରାୟ ୫,୦୦୦ ଦୋକାନକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି।
ଅଟୋମୋବାଇଲ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ
୧. ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଇନ୍ଧନ ଯାନ (FFV) ଉତ୍ପାଦନରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ
ଏହାର ମୋଟରଚାଳକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ।
ପାରମ୍ପରିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଯାନରେ E85 ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଟୋନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ:
ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଇନ୍ଧନ କାର
ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଇନ୍ଧନ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ
ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଇନ୍ଧନ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ
ଏହି ଯାନଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ:
ଇଥାନଲ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଇନ୍ଧନ ଲାଇନଗୁଡ଼ିକ
ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଇନ୍ଧନ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ
ଇଞ୍ଜିନ କାଲିବ୍ରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ
କ୍ଷୟ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ନିର୍ମାତାମାନେ ନୂତନ ଯାନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିବେଶ କରିବେ।
ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ:
ମାରୁତି ସୁଜୁକି
ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପ
ବଜାଜ ଅଟୋ
ଟିଭିଏସ ମୋଟର କମ୍ପାନୀ
ଅଟୋମୋଟିଭ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ
ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ:
ଇନ୍ଧନ-ସିଷ୍ଟମ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ
ସେନ୍ସରଗୁଡ଼ିକ
ଇଞ୍ଜିନ ପରିଚାଳନା ସଫ୍ଟୱେର୍
ଇଥାନଲ-ସୁସଙ୍ଗତ ସାମଗ୍ରୀ
ଏହା ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଇନ୍ଧନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପାଖରେ ଏକ ନୂତନ ଘରୋଇ ଯୋଗାଣକାରୀ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ।
୩. ଅଟୋନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖର୍ଚ୍ଚ
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
ଯାନର ପୁନଃଡିଜାଇନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ
ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ
ଗ୍ରାହକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ
ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧିରେ, ପରିମାଣର ଅର୍ଥନୀତି ହାସଲ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ଭାରତର ଇନ୍ଧନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ
୧. ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ
ଭାରତ ଏହାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ ୮୫% ଆମଦାନୀ କରେ।
ସରକାରଙ୍କ ଇଥାନଲ ରଣନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି:
ଆମଦାନୀ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା
ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା
ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା
ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିସାରିଛି।
୨. ଇଥାନଲ ଉତ୍ପାଦନ ବିସ୍ତାର କରିବା
E85 ପାଇଁ E20 ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଇଥାନଲ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବୃଦ୍ଧି କରିବ:
ଆଖୁରୁ ଇଥାନଲ୍
ଶସ୍ୟରୁ ଇଥାନଲ୍
ଜୈବ ଇନ୍ଧନରେ ନିବେଶ
ଡିଷ୍ଟିଲିରୀ କ୍ଷମତା
ଉପକାର ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି:
ଚିନି ମିଲ୍
ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ
କୃଷି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ
୩. ଇନ୍ଧନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ
ସରକାର E85 ବିତରଣ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି:
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ: ୪୮ ଷ୍ଟେସନ୍
୨୦୨୬ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା: ~୫୦୦ ଷ୍ଟେସନ୍
୨୦୨୭ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା: ~୫,୦୦୦ ଷ୍ଟେସନ୍
ଏଥିପାଇଁ ନିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ:
ତେଲ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ (OMCs)
ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା
ପରିବହନ ନେଟୱାର୍କ
ସଂମିଶ୍ରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି
କୃଷକ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ
E85 ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ନୀତିଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାମୀଣ ଆୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା।
ଇଥାନଲର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ:
ଆଖୁ
ମକା
ମଇଳା ଶସ୍ୟ
କୃଷି ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲାଭ:
କୃଷି ଆୟ ବୃଦ୍ଧି
ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି
ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ
ସରକାର ପ୍ରାୟତଃ ଇଥାନଲ ପ୍ରସାରକୁ କୃଷକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ସହିତ ଯୋଡିଥାନ୍ତି।
ପରିବେଶିକ ପ୍ରଭାବ
ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ
ଗ୍ରୀନହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗମନରେ ହ୍ରାସ
E85 ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ:
E85 ଜୀବନଚକ୍ର ଗ୍ରୀନହାଉସ୍-ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ।
ଇଥାନଲ୍ ପାରମ୍ପରିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଫା ପୋଡ଼େ।
ଉନ୍ନତ ସହରାଞ୍ଚଳ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା
ଉପକାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
କମ୍ କଣିକା ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଗମନ
କମ୍ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ
ସଫା ଦହନ
ମୁଖ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ବିପଦ
୧. ସୀମିତ ଯାନବାହନ ସୁସଙ୍ଗତତା
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ଯାନ E୮୫ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ସଫଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ:
FFVs (ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଇନ୍ଧନ ଯାନ) ର ଦ୍ରୁତ ଗ୍ରହଣ
ଅର୍ଥନୈତିକ FFV ମଡେଲ
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ
୨. କମ୍ ଇନ୍ଧନ ଶକ୍ତି ଘନତା
ଇଥାନଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ ତୁଳନାରେ ପ୍ରତି ଲିଟରରେ କମ୍ ଶକ୍ତି ଥାଏ।
ପରିଣାମ:
କମ୍ ମାଇଲେଜ୍
ଅଧିକ ବାରମ୍ବାର ଇନ୍ଧନ ଆବଶ୍ୟକ
ଇନ୍ଧନ ଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚିନ୍ତା
ସରକାର E85 ର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରି ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି।
୩. ଫିଡଷ୍ଟକ୍ ଏବଂ ଜଳ ଚିନ୍ତା
ବର୍ଦ୍ଧିତ ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ:
ଜଳ ବ୍ୟବହାର
କୃଷି ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଚାପ
ଖାଦ୍ୟ ଫସଲ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା
ଏହା ବୃହତ ପରିମାଣର ଇଥାନଲ୍ ପ୍ରସାରଣର ସବୁଠାରୁ ବିତର୍କିତ ଦିଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।
ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ
ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ E85 ର ରୋଲଆଉଟ୍ ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଧନ-ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଜେତା
କୃଷକ
ଚିନି ଶିଳ୍ପ
ଇଥାନଲ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ
ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଇନ୍ଧନ ଯାନବାହାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ
ତେଲ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ
ପ୍ରମୁଖ ଲାଭ
କମ୍ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ
ଉନ୍ନତ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା
କମ୍ ନିର୍ଗମନ
ଘରୋଇ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରସାର
ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
FFVs ର ଧୀର ଗ୍ରହଣ
ନିର୍ମାଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଖର୍ଚ୍ଚ
କମ୍ ଇନ୍ଧନ ଦକ୍ଷତା
ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜଳ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଚିନ୍ତା
ନିଷ୍କର୍ଷ
ଯଦି ଭାରତ ସଫଳତାର ସହିତ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଇନ୍ଧନ ଯାନ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ E୮୫ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉଭୟକୁ ବିସ୍ତାର କରେ, ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ନିର୍ଭରତା ହ୍ରାସ କରି, କୃଷି ଏବଂ ଅଟୋମୋଟିଭ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦିତ ଇନ୍ଧନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ଅଟୋମୋବାଇଲ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ପୁନଃଆକୃତି ଦେଇପାରିବ। ତଥାପି, ଏହାର ସଫଳତା ଯାନବାହାନ ଉପଲବ୍ଧତା, ଗ୍ରାହକ ଗ୍ରହଣୀୟତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଇଥାନଲ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।