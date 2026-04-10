Metro Rail Project: 'ଭୁବନେଶ୍ବର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାତିଲ୍ ହୋଇନାହିଁ'

Bhubaneswar Metro Rail Project: ଭୁବନେଶ୍ବର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନେଇ ଜୋର୍ ଧରିଛି ରାଜନୀତି। ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ (H&UD Minister) ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବରଂ ଏହାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏପରିକି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ କର୍ପୋରେସନକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର କର୍ପୋରେସନ ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୁଃନ ବିଚାର ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କିତ ସମଗ୍ର ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରାଳୟ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି।ଭିତ୍ତି ଭୂମି ସ୍ଥିତିର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନ କରି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ନ ପାଇ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।