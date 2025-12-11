Advertisement
ଭଦ୍ରକରେ ନକଲି ଔଷଧ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ମିଳିଲା ବିପୁଳ ବିଦେଶୀ ମଦ

 ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ମଦ!

Dec 11, 2025, 09:48 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ମଦ! ଶୀର୍ଷକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରାଉଥିବା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏହା ଏକ ସତ ଘଟଣା। ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ବାହାରିବା ଭଳି ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ମଦ ଦୋକାନରେ ନକଲି ଔଷଧ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ମିଳିଛି ବିପୁଳ ମଦ।

ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଦ୍ରକ ସହରର ଏକ ଔଷଧ ଦୋକାନ ଉପରେ ଚଢାଉ ସମୟରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବେଆଇନ ମଦ ମିଳିଥିବା ଔଷଧ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।  ଏହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଦଳ ଆଜି ସକାଳେ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ୍ ଥାନା ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଇପାସ୍ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର ନାମକ ଏକ ଔଷଧ ଦୋକାନ ଉପରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଏପରି ମଦ ଜବତ ହୋଇଥିଲା।

ଦଳ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲା ଯେ ଔଷଧ ଦୋକାନ କୌଣସି ବେଆଇନ ଏବଂ ଅବଧି ସମାପ୍ତ ଔଷଧ ବିକ୍ରି କରୁଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା, ଦୋକାନ ଭିତରେ ତିନୋଟି କାର୍ଟୁନ୍ ବାକ୍ସରେ ସଂରକ୍ଷିତ କିଛି ବିଦେଶୀ ମଦ ବୋତଲ ମିଳିଥିଲା।

ତୁରନ୍ତ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ମଦ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଔଷଧ ଦୋକାନର ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ।

ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ୍ ଥାନାର ପୋଲିସଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତିନୋଟି କାର୍ଟୁନ୍ ବାକ୍ସରେ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ମଦ ଜବତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଦୋକାନର ମାଲିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟ ନାଁରେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ହଁ, ତେବେ କେବେଠାରୁ। ଡ୍ରଗ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

