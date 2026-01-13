Humane Sagar Death Case: ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା,ଅର୍ପିତା ଓ ସୋମେଶଙ୍କୁ ମିଳିଲା...

Advertisement
Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 13, 2026, 01:25 PM IST

Humane Sagar Death Case: ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ଟ୍ବିଷ୍ଟ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ହ୍ୟୁମାନ୍ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଫସିଥିବା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ଓ ସୋମେଶ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଅର୍ପିତା ଓ ସୋମେଶଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜାମିନ୍ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗରଙ୍କ ମାଆ ସେଫାଳୀ ସୁନାଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। କେସ୍ ଡାଏରୀ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣୀ ଫେବୃଆରୀ ୧୬ ତାରିଖରେ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,୨୦୨୫ ନଭେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖ ରାତିରେ ସେ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକାଧିକ ଅଙ୍ଗ କାମ କରୁ ନଥିଲା  ବୋଲି ଡାକ୍ତର ରିପୋର୍ଟରେ କହିଥିଲେ। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବିବାଦ। ସେ ରୋଗରେ ନୁହେଁ,ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଓ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କ ମାଆ ଶେଫାଳୀ ସୁନା।

ଏଥିପାଇଁ ସେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଓ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅର୍ପିତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ। ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ମାସେ ପରେ ସେ କଟକ ମର୍କତନଗର ଥାନାରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମାଆ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରେୟା ମିଶ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତଥା ବାନ୍ଧବୀ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ, ମ୍ୟାନେଜର ଦିନେଶ ବେହେରା,ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡ଼ାକ୍ତର, ମହମ୍ମଦ ଆବିଦ୍ ଓରଫ ବବଲୁଙ୍କ ସହ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଶେଫାଳୀ ଦେଇଥିବା ଏଫ-ଆଇଆର୍ ରେ  ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କୁ ଚାପରେ ରଖାଯାଉଥିଲା, ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ସହ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଇଣ୍ଟ ,ଟଙ୍କା ପଇସା ହଡପ୍ ନେଇ ଏଫଆଇଆର୍ ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏଥିପାଇଁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ  ଅର୍ପିତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ।

ସେଫାଳୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ହ୍ୟୁମାନର ୨ ମ୍ୟାନେଜର୍ ଓ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ମୋ ପୁଅକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ପରେ ମାରିଦେଲେ।ଦିର୍ଘ ମାସେ ପରେ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ମାଆଙ୍କ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲା। ସେପଟେ, ଗିରଫ୍ ହେବା ଭୟରେ ଗତମାସ ୩୦ ତାରିଖରେ ଅର୍ପିତା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।   ସୋମେଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ସହ ଆଗୁଆ ଜାମିନ୍ ପାଇଁ  ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ  ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ପିତା ଓ ସୋମେଶଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। 

