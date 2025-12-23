Humane Sagar Death Case Update: ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା,ଥାନାକୁ ଟଙ୍କା ହେବେ ଏହି ୯ଜଣ!ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ସତ

Advertisement
Humane Sagar Death Case Update: ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପାଖାପାଖି ଦେଢମାସ୍ ବିତାଲାଣୀ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଥିଲା , ଏହା ଏକ ପ୍ରୟୋଜିତ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କ ମାଆ ଶେଫାଳୀ ସୁନା।  

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 23, 2025, 03:17 PM IST

Humane Sagar Death Case Update: ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପାଖାପାଖି ଦେଢମାସ୍ ବିତାଲାଣୀ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଥିଲା , ଏହା ଏକ ପ୍ରୟୋଜିତ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କ ମାଆ ଶେଫାଳୀ ସୁନା।  ଏନେଇ ସେ କଟକର ମର୍କତ ନଗର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କ ମାଆ ଶେଫାଳି ସୁନାଙ୍କ ଆଧାରରରେ ପୋଲିସ୍ ରୁଜୁ କରିଛି ମାମଲା। ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି।  ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଯିବା ସହ ଥାନାରେ ପଚରା ଉଚରା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ -ଏ-ଡିସିପି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ତା। 

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦିର୍ଘ କିଛି କିଛି ଦନ ହେବ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ବିଶେଷକରି କିଡନୀ ଓ ଲିଭର ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପିଡୀତ ହୋଇ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଚିତିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ହେଲେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟା ପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ (ନଭେମ୍ବର ୧୪) ତାରିଖରେ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏମରଜେନ୍ସିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କ ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ୍ ଡିସ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସିଣ୍ଟ୍ରୋମ୍ (ତାଙ୍କର ଏକାଧିକ ଅଙ୍ଗ କାମ କରୁ ନଥିଲା ) ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ନ ଆସିବାରୁ (ନଭେମ୍ବର ୧୭) ତାରିଖ ରାତିରେ ସେ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିଲେ। 

ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବିବାଦ। ସେ ରୋଗରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଓ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କ ମାଆ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଓ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅର୍ପିତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ' ହ୍ୟୁମାନର ୨ ମ୍ୟାନେଜର୍ ଓ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ମୋ ପୁଅକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ପରେ ମାରିଦେଲେ।' ତେବେ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ ରାତିରେ ସର୍ବସମ୍ମଖରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କ ମାଆକୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନଜର୍ ଖରାପ୍ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଅଧିକ ତେଜିଥିଲା।କିଛି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ନାଁରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ରେ ଏକ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ନିକଟରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ସ୍କୃତିସଭା ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାରଙ୍କ ସହ ରାଜନେତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 

ଦିର୍ଘ ମାସେ ପରେ,  ହ୍ୟୁମାନ୍ ମାଆଙ୍କ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ତେବେ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କ ମାଆ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରେୟା ମିଶ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତଥା ବାନ୍ଧବୀ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ, ମ୍ୟାନେଜର ଦିନେଶ ବେହେରା,ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡ଼ାକ୍ତର, ମହମ୍ମଦ ଆବିଦ୍ ଓରଫ ବବଲୁଙ୍କ ସହ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କ ନିକଟର ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଶେଫାଳୀ ସୁନା ଦେଇଥିବା ଏଫ-ଆଇଆର୍ ରେ  ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କୁ ଚାପରେ ରଖାଯାଉଥିଲା,ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା କରାଯାଉଥିଲା ଓ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଇଣ୍ଟ ,ଟଙ୍କା ପଇସା ହଡପ୍ ନେଇ ଏଫଆଇଆର୍ ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗର ଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ୨୦୧୨ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସେ ଏକ ଘରୋଇ ଟିଭି  ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରେ ପ୍ରସାରିତ ରିୟଲିଟି -ସୋ 'ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା'-ସିଜିନ୍-୨ର ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ଇସ୍କ୍-ଚୁ-ହିଁ -ତୁ ଫିଲ୍ମରେ ଟାଇଟେଲ୍ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ଯାହା ବେଶ୍  ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦେଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁ ନାହାଁନ୍ତି।

