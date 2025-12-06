Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3031261
Zee OdishaOdisha Trending

ବାବ୍ରୀ ମସଜିଦର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଲେ ହୁମାୟୁନ୍ କବୀର, କହିଲେ- ୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି

Humayun Kabir Babri Masjid: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ବେଲଡାଙ୍ଗାରେ ଆଜି ବାବ୍ରୀ ମସଜିଦର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଛନ୍ତି। ନିଲମ୍ବିତ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ବିଧାୟକ ହୁମାୟୁନ କବୀର ଏହି ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 06, 2025, 02:49 PM IST

Trending Photos

Murshidabad Babri Masjid foundation stone
Murshidabad Babri Masjid foundation stone

Babri Masjid foundation stone: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ବେଲଡାଙ୍ଗାରେ ଆଜି ବାବ୍ରୀ ମସଜିଦର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଛନ୍ତି। ନିଲମ୍ବିତ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ବିଧାୟକ ହୁମାୟୁନ କବୀର ଏହି ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହୁମାୟୁନଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଅନେକ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୧୯୯୨ ମସିହାରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ଭଙ୍ଗାଯିବାର ୩୩ତମ ବାର୍ଷିକୀ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି। ଏହି ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ପଡିଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୨ଟାରେ କୋରାନ ପାଠ ସହିତ ସମାରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ମସଜିଦର ଶିଳାନ୍ୟାସ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ।

ଟିଏମସି ଦଳରୁ ହୁମାୟୁନ୍ କବୀରଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜକ ହୁମାୟୁନ୍ କବୀର ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ବାବ୍ରୀ ମସଜିଦର ଏକ ଛୋଟ "ସଠିକ୍ ପ୍ରତିକୃତି" ହେବ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଏହା ଆମର ଧାର୍ମିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ଆମେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବୁ।" ତଥାପି, ଟିଏମସି କବୀରଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

"ସହାୟତା ଭାବରେ ୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି"
ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉତ୍ସବରେ ଜନସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ହୁମାୟୁନ୍ କବୀର କହିଥିଲେ, "ମାଲଦା, ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପରଗଣାର ଲୋକମାନେ ବାବ୍ରୀ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣରେ ଅବଦାନ ଦେବେ। ମୋ ପାଖରେ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୨୫ ବିଘା ଜମି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ବାଧା ଦେଉଛି। ଆମକୁ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ନେବି ନାହିଁ ଯିଏ ଆମକୁ ମସଜିଦ ପାଇଁ ୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେବି ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ମସଜିଦର ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ।"

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି: କବୀର
ନିଲମ୍ବିତ ଟିଏମସି ବିଧାୟକ ହୁମାୟୁନ କବୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି। ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେ ସମଗ୍ର ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ଏହା ପରେ ମଞ୍ଚରୁ ହୁମାୟୁନ କବୀର କହିଛନ୍ତି, "୨୦୨୪ ମସିହାରେ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁର୍ଶିଦାବାଦର ବେଲଡାଙ୍ଗାରେ ବାବ୍ରୀ ମସଜିଦ ଉଦଘାଟନ କରିବି। ଆଜି ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ମୁଁ ମୁର୍ଶିଦାବାଦରେ ବାବ୍ରୀ ମସଜିଦର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସିଛି।"

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାବ୍ରୀ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମାଲଦା ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ବୋହି ଟ୍ରାକ୍ଟର ମୁର୍ଶିଦାବାଦର ବେଲଡାଙ୍ଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବଙ୍ଗଳାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ କିଛି ମୁସଲିମ ପୁରୁଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଇଟା ବୋହି ମୁର୍ଶିଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥିଲେ, "ଆମର ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ ହେବ।"

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Babri Masjid
ବାବ୍ରୀ ମସଜିଦର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଲେ ହୁମାୟୁନ୍ କବୀର, କହିଲେ- ୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି
Odia News
୫ ବର୍ଷରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୬୬ ହଜାର ୯୪୧ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ
IndiGo crisis
IndiGo Crisis: ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଇଣ୍ତିଗୋ ସେବା ବ୍ୟାହତ,ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପୁଣି କେବେ ଆରମ୍ଭ
Odisha news
Odisha News: ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତ, ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ବଢିଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍-ଡିଜେଲ୍ ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ନୂଆ ର