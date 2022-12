Shocking News: ଫଳ ପନିପରିବା କିଣୁଥିଲେ ଲୋକେ, ହେଲେ ଅଚାନକ ଧସିଗଲା ସଡ଼କ, ଆଉ ତାପରେ...

Road Collapse Viral Video: ଗତକାଲି ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜଧାନୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହରରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଚମକାଇବା ଭଳି ଘଟଣା। ଶୁକ୍ରବାର ସହରର ଗୋଶାମହଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଠାତ୍ ଏକ ରାସ୍ତା ଧସି ଯାଇଥିଲା। ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଅଚନାକ ଧସିଯିବାରୁ ଏଠାରେ ରହିଥିବା ଗାଡି ମଟର ତଳକୁ ଦବି ଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସ ରାସ୍ତା ସହ ଦବି ଯାଇଥିବା ଗାଡିକୁ ବାହାର କରିବା କାମ ଯଥାଶୀଗ୍ର ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହି ଘଟଣାରେ କିଛି ଲୋକ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଗୁରୁତର ହୋଇନାହାଁନ୍ତି।

ହ୍ରାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁସାର ସହରର ଗୋଶାମହଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦବି ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ଡ୍ରେନ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଟା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଫଳ-ପନିପରିବା ଠେଲା ଦୋକାନ ଲଗା ଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଫଳ ଫନପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡି ନେଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ହେଲେ ଅଚାନକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ସହିତ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଭାଗରୁ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଡା଼ ହୋଇଥିବା ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଭର୍ତ୍ତି ଠେଲା ରାସ୍ତା ଫାଟିବା କାରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗର୍ତ୍ତକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ରାସ୍ତାରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରେ ବାହାର କରି ନିଆଯାଇଥିଲା।

ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଶାହିନାୟଥଗଞ୍ଜ ଥାନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତକାଲି ଦିନ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଟା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ପରେ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ଧସିଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ମିଳିବା ମାତ୍ରେ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାସ୍ତାରୁ ତଳକୁ ଦାବି ଯାଇଥିବା ଗାଡିକୁ ବାହାର କରିବା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା କିପରି ଘଟିଲା ତାହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶାହିନାୟଥଗଞ୍ଜ ଥାନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର।

Nope! Not an Earthquake! Just a naala road in #Hyderabad which decided to give up!

A naala in Chaknawadi, Goshamahal in #Hyderabad crumbles taking down an entire market &vehicles along with it. There was a Friday street market when the incident happened, luckily no one hurt! pic.twitter.com/S6TEso4Rcb

— Revathi (@revathitweets) December 23, 2022