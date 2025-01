'ମୁଁ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅ, ଆପଣ କିପରି ମୋର ଚାଲାଣ କାଟିବେ' ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅ ହଙ୍ଗାମା, ଦେଖନ୍ତୁ VIDEO

MLA Amanatullah Khan Son Viral Video: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (ଆପ) ବିଧାୟକ ଅମାନତୁଲ୍ଲା ଖାନଙ୍କ ପୁଅର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବିଧାୟକ ଅମାନତୁଲ୍ଲା ଖାନଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ବୁଲେଟ ବାଇକ ଜବତ କରିଛି। ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅ ଭୁଲ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଧରିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ଜାମିଆ ନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲା। ପୋଲିସ୍‌ଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଲେଟ୍ ବାଇକ୍ ଚଢ଼ୁଥିବା ଦୁଇଜଣ ପିଲା ଭୁଲ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିଲେ। ବାଇକ୍‌ରେ ଏକ ମୋଡିଫାଏଡ୍ ସାଇଲେନ୍ସର ଲଗାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବହୁତ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲା।

ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାମ ପଚରାଗଲା, ସେ ତାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଠିକଣା ପ୍ରକାଶ ନକରି ପଳାଇଯାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ASI ତାଙ୍କ ବୁଲେଟକୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଏକ ଚାଲାଣ ଜାରି କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବାଇକ୍‌ଟିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡି ଚାଳନା, ହେଲମେଟ ବିନା ଗାଡି ଚାଳନା, ମୋଡିଫାଏଡ୍ ସାଇଲେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ଗାଡି ଚାଳନା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଆପ ବିଧାୟକ ଅମାନତୁଲ୍ଲା ଖାନଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି।

Presenting to you, Anas, son of Amantullah Khan, sitting MLA from Okhla. He argues with the door after a traffic offence and says his father is an MLA and can’t be booked!

Classic ‘ tu jaanta hai mera baap kaun hai’ Delhi syndrome#AAP #noise #pollution #Election2025 pic.twitter.com/E6Ae7rnPiI

