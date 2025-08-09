Operation Sindoor: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ଭାରତ ଖସାଇଥିଲା ୫ଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ: ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ

Operation Sindoor: ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ୍ ଏପି ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ଅଛି ଯାହା ପାକିସ୍ତାନରେ ଆମର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସଫଳତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ବାହାବଲପୁର - ଜୈଶ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିର ପୂର୍ବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି।
Trending Photos
IAF Chief Reveals Details of Operation Sindoor: ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଛି। ଆମେ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିନାହୁଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ୫ଟି ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। ଉପରୋକ୍ତ କଥା ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଶାଲ୍ ଏପି ସିଂହ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ କହିଛନ୍ତି। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ S-400 ଏକ ମହାନ କାମ କରିଛି। ଯାହା ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ପାରିନାହିଁ।
ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ୍ ଏପି ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ଅଛି ଯାହା ପାକିସ୍ତାନରେ ଆମର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସଫଳତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ବାହାବଲପୁର - ଜୈଶ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିର ପୂର୍ବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ଅବଶେଷ ବାକି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଖପାଖର ସମସ୍ତ କୋଠା ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ଆମ ପାଖରେ କେବଳ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭିତରର ଚିତ୍ର ପାଇପାରିଲୁ। ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ମୁରିଦକେ-ଲସ୍କର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ପୂର୍ବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଲେ।
ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଶାଲ ଏପି ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପାଞ୍ଚଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନକୁ ଖସାଇ ଦେଇଛୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯାହା ଏକ ELINT ବିମାନ କିମ୍ବା ଏକ AEW&C ବିମାନ ହୋଇପାରେ। ବିମାନଟିକୁ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଆକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭଦି ଟାର୍ଗେଟର ରେକର୍ଡ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶାହବାଜ ଜାକୋବାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ବିମାନବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏଠାରେ ଏକ F-16 ହ୍ୟାଙ୍ଗର ଅଛି। ହ୍ୟାଙ୍ଗରର ଅଧା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ କିଛି ବିମାନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଇପାରେ।