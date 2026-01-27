Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3087605
Zee OdishaOdisha TrendingIAS Tina Dabi Video: IAS ଟିନା ଡାବିଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ୍, ତାଜୁବ୍ ହେଲେ ଲୋକେ;କହିଲେ...

IAS Tina Dabi Video: IAS ଟିନା ଡାବିଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ୍, ତାଜୁବ୍ ହେଲେ ଲୋକେ;କହିଲେ...

IAS Tina Dabi: ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର୍ (IAS Officer) ତଥା ରାଜସ୍ଥାନ୍ ବାଡମେରର ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟେଟ୍) ଟିନା ଡାବି।  ଏହି ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର୍ ଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।  

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 27, 2026, 07:43 AM IST

Trending Photos

IAS Tina Dabi Video: IAS ଟିନା ଡାବିଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ୍, ତାଜୁବ୍ ହେଲେ ଲୋକେ;କହିଲେ...

IAS Tina Dabi: ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର୍ (IAS Officer) ତଥା ରାଜସ୍ଥାନ୍ ବାଡମେରର ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟେଟ୍) ଟିନା ଡାବି।  ଏହି ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର୍ ଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।  ସ୍କୁଲ୍ ପିଲାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଏପରି ଏକ ଭୁଲ୍ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ନେଇ ସେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି ସାରା ଦେଶ ୭୭ ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବାଡମେର୍ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପତାକା ଉତ୍ତଳନ କରିବା ସମୟରେ ଟିନା  ଏକ ଭୁଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପରେ ଟିନା ସାଲ୍ୟୁଟ୍  କରି କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ମ୍ୟାଡମ୍ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ।

 

ALSO READ: 8th Pay Commission: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ନେଇ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଜାରି! କେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ପାଇବେ କେତେ ଦରମା? ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

ALSO READ: Today Horoscope: ହନୁମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ବଦଳିବ ଏହି ସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ

ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟ  ଏବଂ ୟୁପିଏସି ଟପ୍ପର, ଯିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟମ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବା ଦାୟିତ୍ବରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି ପ୍ରୋଟକଲ୍ ଭୁଲ୍ ହେବ ବୋଲି କେହି ଆଶା କର ନ ଥିବେ। ତେବେ, ଟିନାଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ସେପଟେ,ଏ-ହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଟିନା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ନାହାଁନ୍ତି।  

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha Weather report
Odisha Weather Report: କମିବ ଶୀତ! ଆଜିଠୁ ବଢିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା, ଘନ କୁହୁଡି ନେଇ ଆଲର୍ଟ
Today Horoscope
Today Horoscope: ହନୁମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ବଦଳିବ ଏହି ସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ
top 10 news today
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଗଡ଼ିଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼, କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Lyricist Dr Nirmal Nayak
ଅଭିଜିତଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଭାବବିହ୍ୟୁଳ ହେଇ ମନର କଥା ଲେଖିଲେ ଗୀତିକାର ଡ ନିର୍ମଳ ନାୟକ
BSNL
BSNL: ପାଇପାରିବେ ନିଜ ପ୍ରିୟ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା...