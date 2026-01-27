IAS Tina Dabi Video: IAS ଟିନା ଡାବିଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ୍, ତାଜୁବ୍ ହେଲେ ଲୋକେ;କହିଲେ...

IAS Tina Dabi: ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର୍ (IAS Officer) ତଥା ରାଜସ୍ଥାନ୍ ବାଡମେରର ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟେଟ୍) ଟିନା ଡାବି। ଏହି ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର୍ ଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ସ୍କୁଲ୍ ପିଲାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଏପରି ଏକ ଭୁଲ୍ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ନେଇ ସେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି ସାରା ଦେଶ ୭୭ ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବାଡମେର୍ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପତାକା ଉତ୍ତଳନ କରିବା ସମୟରେ ଟିନା ଏକ ଭୁଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପରେ ଟିନା ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରି କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ମ୍ୟାଡମ୍ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ।
भला हो सुरक्षाकर्मी का…वीडियो बाड़मेर से है…गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ… pic.twitter.com/UQZXDB4r75
— Vivek Shrivastava (@Viveksbarmeri) January 26, 2026
ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ୟୁପିଏସି ଟପ୍ପର, ଯିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟମ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବା ଦାୟିତ୍ବରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି ପ୍ରୋଟକଲ୍ ଭୁଲ୍ ହେବ ବୋଲି କେହି ଆଶା କର ନ ଥିବେ। ତେବେ, ଟିନାଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ସେପଟେ,ଏ-ହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଟିନା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ନାହାଁନ୍ତି।