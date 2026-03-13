ICICI Bank ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ସୂଚନା, ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ

ICICI Bank Interest Rate: RBI ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସୁଧ ହାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏବେ, ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ICICI ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଜମା (FD) ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି।
ICICI Bank Interest Rate: ଯଦି ଆପଣ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୂଚନା ହୋଇପାରେ । ପ୍ରକୃତରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା (FD) ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ କରିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ୩ କୋଟିରୁ କମ୍ ପରିମାଣର FD ଉପରେ ୧୦ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ (୦.୧୦%) ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଂଶୋଧନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି FD ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଯାହା ସମୟପୂର୍ବ ଉଠାଣକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହି FD ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୭ ଦିନରୁ ୧୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି।
ବ୍ୟାଙ୍କର ନୂତନ ହାର କ’ଣ?
ଏହି ସଂଶୋଧନ ପରେ, ନିୟମିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଧ ହାର ଏବେ ୨.୭୫% ରୁ ୬.୫୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ୩.୨୫% ରୁ ୭.୧୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ, ନିୟମିତ ଗ୍ରାହକମାନେ ୬.୬୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ୭.୨୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ପାଉଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ RBI ନୀତି ଏବଂ ପ୍ରଚଳିତ ବଜାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ହ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି।
ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ FD ଉପରେ ହାର
୭ରୁ ୪୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧି ସହିତ FD ପାଇଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ ନିୟମିତ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ୨.୭୫% ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ୩.୨୫% ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ୪୬ ରୁ ୯୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅବଧି ସହିତ FD ପାଇଁ, ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସୁଧ ହାର ଯଥାକ୍ରମେ ୪% ଏବଂ ୪.୫% ଅଟେ। ୯୧ ରୁ ୧୮୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧି ସହିତ ଜମା ଉପରେ ୪.୫% ଏବଂ ୫% ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ୧୮୫ ଦିନରୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା (FD) ପାଇଁ, ନିୟମିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଧ ହାର ୫.୫% ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ୬%।
ଏକ ବର୍ଷରୁ ୧୮ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧି ଏଫଡି ପାଇଁ, ନିୟମିତ ଗ୍ରାହକମାନେ ୬.୨୫% ସୁଧ ପାଇବେ, ଯେତେବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ୬.୭୫% ପାଇବେ। ୧୮ ମାସରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧି ଏଫଡିରେ ୬.୩୦% ରୁ ୬.୮୦% ସୁଧ ହାର ରହିଛି। ୨ ବର୍ଷ ଏବଂ ୧ ଦିନରୁ ୩ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧି ପାଇଁ, ସୁଧ ହାର ଯଥାକ୍ରମେ ୬.୪୫% ଏବଂ ୬.୯୫%।
ନିୟମିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁଧ ହାର ୬.୫୦%, ଯାହା ୩ ବର୍ଷ ଏବଂ ୧ ଦିନରୁ ୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ୫ ବର୍ଷ ଏବଂ ୧ ଦିନରୁ ୧୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧି ସହିତ FD ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ୩ ବର୍ଷ ଏବଂ ୧ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ୫ ବର୍ଷର ଟିକସ ସଞ୍ଚୟକାରୀ FD ପାଇଁ ୭.୧୦% ସୁଧ ପାଇବେ। ୫ ବର୍ଷ ଏବଂ ୧ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧି ସହିତ FD ପାଇଁ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଧ ହାର ୭%।
ସାଧାରଣତଃ, ବ୍ୟାଙ୍କ FD ହାର ପ୍ରାୟତଃ RBI (ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ) ର ରେପୋ ହାର ଏବଂ ବଜାର ତରଳତା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ଋଣ ଚାହିଦା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଜାର ଗତିଶୀଳତା ଭଳି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, ସ୍ଥାୟୀ ଜମା (FD) ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ରହିଛି। ନୂତନ ନିବେଶକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ସୁଧ ହାରର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସମାୟୋଜନ FD ନିବେଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
