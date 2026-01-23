Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3084168
Zee OdishaOdisha Trendingଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛି କୁପୋଷଣ ? ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସତ !

ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛି କୁପୋଷଣ ? ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସତ !

ICRIER Report On Soil Health: ଆମେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଭାତ, ଡାଲି ଏବଂ ରୁଟି । ଏସବୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ଚାଷ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ଗତ ୫୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ? ଆମେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଥିବା ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 23, 2026, 09:35 PM IST

Trending Photos

ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛି କୁପୋଷଣ ? ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସତ !

ICRIER Report On Soil Health: ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ "ଜୟ ଜବାନ, ଜୟ କିଷାନ" ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ଭାରତ ଦୁଇଟି ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଲଢ଼ୁଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଉକ୍ତ ସମୟରେ ଭାରତ ଘୋର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଦିନକୁ ଦୁଇ ଥର ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଆମେରିକାରୁ ଗହମ କିଣୁଥିଲୁ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଶ କେବଳ ୧.୪ ବିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ ବରଂ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିଛି । ଏସବୁ ସତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂତନ ସଙ୍କଟ ଉଭା ହୋଇଛି । ତାହା ହେଉଛି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଖାଦ୍ୟରେ ଗୁଣବତ୍ତାର ଅଭାବ ରହିଛି। ICRIER ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସୂଚନା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି।

ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚିନ୍ତନ ସଂସ୍ଥା, ICRIER (ଇଣ୍ଡିଅନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ରିଲେସନ୍ସ)ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ମାଟିର ଗୁଣବତ୍ତା ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାଜନକ ପାଲଟିଛି। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସଫରସ୍ ଏବଂ ଜିଙ୍କ୍ ଭଳି ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ମାଟିରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଉତ୍ପାଦିତ ଫସଲ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁପୋଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି ।

ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ

Add Zee News as a Preferred Source

ICRIER ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋ ରିତିକା ଜୁନେଜାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମ ଦେଶରେ ମାଟିର ଗୁଣବତ୍ତା ହ୍ରାସ ଘଟିବା କାରଣରୁ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ପାଲଟିଛି । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷେତରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସାରର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଦିନକୁ ଦିନ ମାଟିର ଗୁଣବତ୍ତା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଫସଲରେ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିପାଇଁ ନୀତି ବିକାଶ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଦେଶର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ତେବେ ଯାଇ ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ।

ପୁଷ୍ଟିକର ସୁରକ୍ଷା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ଥାଳିରେ ଭାତ, ଡାଲି ଏବଂ ରୁଟି ଥିବାବେଳେ, ସେଗୁଡିକରେ "ଶକ୍ତି"ର ଅଭାବ ରହିଛି। ଯାହାର କାରଣ ହେଉଛି ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଆମର ମାଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ହ୍ରାସ କରୁଛି। ଏହା କେବଳ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ କରୁନାହିଁ ବରଂ ଶସ୍ୟର ପୁଷ୍ଟିକର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ।

ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହାସଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ଟିକର ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ

ICRIER ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ ଗୁଲାଟିଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ୩୫୭.୭ ନିୟୁତ ଟନ୍ (୨୦୨୪-୨୫) ରେକର୍ଡ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହାସଲ କରି ୧.୪ ବିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ଟିକର ସୁରକ୍ଷାରେ ଭାରତ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ୟା ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଖାଦ୍ୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଭାବ ପାଲଟିଛି। ଆମେ ଆମର ପେଟ ପୂରଣ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ସଠିକ୍ ପୋଷଣ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ।

ଏହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେ, ଗହମ, ଚାଉଳ ଏବଂ ଡାଲିଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିକର ଏବଂ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥର ଅଭାବ ରହିଛି। ଯଦି ମାଟିର ଗୁଣବତ୍ତା ଖରାପ ଥାଏ, ତେବେ ଫସଲରେ ଜିଙ୍କ୍ ଅଭାବ ରହିବ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏହି ଶସ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, ଏଥିସହ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ବୁଝିବା କ୍ଷମତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ, ଏହା ଏକ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଲାର୍ମ।

ବିଶ୍ୱର ମାତ୍ର ୨.୪ ପ୍ରତିଶତ ଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ ଭାରତ ପ୍ରାୟ ୧୭ ପ୍ରତିଶତ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଏ। ୧୯୬୦-୬୧ ମସିହାରେ ଉତ୍ପାଦନ ୮୨ ନିୟୁତ ଟନ୍ ରୁ ୨୦୨୪-୨୫ ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ ୩୫୭ ନିୟୁତ ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଜି ଆମ ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଦେଶ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇଛି। ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ମାଗଣା ଶସ୍ୟ ଯୋଜନା ଚଳାଉଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ ୮୦୦ ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ୫ କିଲୋ ମାଗଣା ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଗହମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାରୀ ଗୋଦାମ ଶସ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ଦେଶରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, କାହିଁକି କୁପୋଷଣର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଏବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର ସର୍ଭେ (୨୦୧୯-୨୧) ଅନୁଯାୟୀ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ୩୫ ପ୍ରତିଶତ ପିଲା ଉଚ୍ଚତାରେ କମ୍ ଏବଂ ୩୨ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ଓଜନର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ୧୯ ପ୍ରତିଶତ ଅତ୍ୟଧିକ ପତଳା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ ପେଟ ପୂରଣ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବରଂ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିକର ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।

ମାଟି ନଷ୍ଟ ହେବାର କାରଣ?

ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଅତ୍ୟଧିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କାରଣରୁ ମାଟି ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି । ଫସଲରେ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ମାଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିସହ ସାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ ପାଇଁ ସାର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୁକ୍ତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ।

ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ:

୧- 3P ନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍, "ନୀତି, ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ।"

୨- ସାର ମୂଲ୍ୟ ଏପରି ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଉପଲବ୍ଧ।

୩- ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଫସଲର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଉପଯୁକ୍ତ ସାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ଉଚିତ।

୪- ମାଟିର ଜୈବିକ, ରାସାୟନିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ, ମାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ଟିକର। କେବଳ ସେତେବେଳେ ଏହା ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ଯାହା କେବଳ କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟାଇପାରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବ।

୫- ସୁସ୍ଥ ମାଟି ପ୍ରକୃତରେ, ଏହା ଭାରତର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିକାଶ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ।

Also Read- ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କଠୁଆରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଜୈଶ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ

Also Read- Lucky Zodiac Sign: ଜାନୁଆରୀ ୨୪ରେ ଶିବଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

ICRIER Report
ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛି କୁପୋଷଣ ? ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସତ !
Odia News
ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କଠୁଆରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଜୈଶ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ
C. P. Radhakrishnan
ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ- ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି
SBI SCO Recruitment 2026
SBI Recruitment 2026: ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ! ଏତିକି ମିଳିବ ପ୍ୟାକେଜ୍
Shankha bhawan Protest
ବିଜେଡିରୁ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିଲମ୍ବନକୁ ବିରୋଧ କଲେ ସମର୍ଥକ, ଶଙ୍ଖଭବନ ଆଗରେ ମେଳି