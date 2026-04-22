Odisha Heatwave Alert: ହିଟୱେଭ ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପବନ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ବିଭାଗ

Odisha Heatwave Alert: ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ, IMD ପୂର୍ବାନୁମାନରେ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସହରର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
Odisha Heatwave Alert: ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ହଳଦିଆ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି, ଯାହା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ବର୍ଷା, ହିଟୱେଭ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ମିଶ୍ରଣ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରାଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ "ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ" ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୨.୦୦ ଟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମଧ୍ୟାହ୍ଣ ବୁଲେଟିନ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଚଳନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରବେଶ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିପଜ୍ଜନକ ପାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ-(୨୩ ଏପ୍ରିଲ୍ ସକାଳ ୮.୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ): ଆଇଏମଡି ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ୩୦-୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ନେଇ ସତର୍କ କରିଛି। କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ବର, କଟକ, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ସମେତ ୧୬ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପରାହ୍ନ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି ।
ସମାନ ସମୟରେ, ବଲାଙ୍ଗିର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆଜି ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୩.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଭଦ୍ରକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଳି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ହବ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୭ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳିଆ ପରି ପରିସ୍ଥିତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ବିସ୍ତାରିତ ସତର୍କତା ପୂର୍ବାନୁମାନ (ଦିନ ୨ ରୁ ୫)
ଦିନ ୨ ଏବଂ ୩ (ଏପ୍ରିଲ ୨୩-୨୫): କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରେ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସତର୍କତା କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ସତର୍କତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ତୃତୀୟ ଦିନ (୨୪ ତାରିଖ) ଠାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ପାଇଁ ଉଷ୍ମ ରାତି ସତର୍କତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହିତ ରାତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ସେହିପରି (୨୫-୨୬ ଏପ୍ରିଲ): ଦକ୍ଷିଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସତର୍କତା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରେ ପବନର ବେଗ ୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବଲାଙ୍ଗିର ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ପାଇଁ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏପ୍ରିଲ୨୭ ରୁ ୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ଫେରିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଦେଖିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ, IMD ପୂର୍ବାନୁମାନରେ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସହରର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ତାପ ସଂସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
