Odisha Weather Report: ମେ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ନେଇ ଆଇଏମଡି ଜାରି କଲା ଆଲର୍ଟ

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 26, 2026, 04:56 PM IST

Odisha Weather Report: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ମେ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ପାଗ ଜାରି ରହିବା ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣିପାଗ ବୁଲେଟିନ୍ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି। ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମେ ୨୭ ଏବଂ ୨୮ ତାରିଖରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସ୍ଥିତି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। 

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର, ନୟାଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ ଏବଂ ସୋନପୁର ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଏହା ପରେ, ମେ ୨୯ ଏବଂ ୩୦ ତାରିଖରେ, ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଭଳି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକରେ ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଆଇଏମଡି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ, ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି, ବିଶେଷକରି ବୃଦ୍ଧ, ପିଲା ଏବଂ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ।

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

