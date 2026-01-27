Advertisement
Odisha Weather Report: କମିବ ଶୀତ! ଆଜିଠୁ ବଢିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା, ଘନ କୁହୁଡି ନେଇ ଆଲର୍ଟ

Odisha Weather Report: କମିବ ଶୀତ! ଆଜିଠୁ ବଢିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା, ଘନ କୁହୁଡି ନେଇ ଆଲର୍ଟ

Odisha Weather Report: ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ କମିବ। ଭୁବନେଶ୍ବର ସମେତ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଓ ଗୋପାଳପୁରରେ ପାରଦ ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ବା ଏହା ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 27, 2026, 06:58 AM IST

Odisha Weather Report: ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ କମିବ। ଭୁବନେଶ୍ବର ସମେତ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଓ ଗୋପାଳପୁରରେ ପାରଦ ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ବା ଏହା ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ବର ପାଣିପାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ,  ଓଡି଼ଶାରେ ଶୀତ ପ୍ରକୋପ ଏବେ ଜାରି ରହିବ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ପାଗ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ  ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇ ନାହିଁ।

 

ଥଣ୍ତାପାଗ ଉତ୍ତର ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଥିବା ବେଳେ  ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜିଠାରୁ ଶୀତ ଆହୁରି କମିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ସେହିପରି, ଆଜି ସକାଳୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡି଼ ରହିବ। ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୩୨ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୪ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ।    

 

Narmada Behera

