Zee OdishaOdisha TrendingOdisha Weather: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ଆଇଏମଡି

Odisha Weather: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ଆଇଏମଡି

Odisha Weather: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଜିଲ୍ଲା ଆଡ଼କୁ ବର୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦିନ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jun 01, 2026, 09:52 PM IST

Odisha Weather: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ଆଇଏମଡି

Odisha Weather: ଆଗାମୀ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ୫୦-୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଏକ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି, ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୦୦ ଟାରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଣିପାଗ ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, ମୌସୁମୀର ଉତ୍ତର ସୀମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସଂଲଗ୍ନ ଅଂଶ ଉପରେ ଏକ ଉପର ବାୟୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପରିସର ଜାରି ରହିଛି।

ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଚେତାବନୀ:
ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଝଡ଼ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି।

ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ଗଜପତିରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ (୫୦-୬୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା) ହୋଇପାରେ।

ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ: ଉପକୂଳ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ପବନ (୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ପବନ (୩୦-୪୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା) ହୋଇପାରେ।

(ଜୁନ୍ ୨ ରୁ ୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ପାଗର ସ୍ଥିତି): ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା, ବିଶେଷକରି ଉପକୂଳ, ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ୟେଲୋ ସତର୍କତା ଜାରି ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

(ଜୁନ୍ ୫ ରୁ ୮ ତାରିଖ ଯାଏଁ ପାଗର ସ୍ଥିତି): ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଜିଲ୍ଲା ଆଡ଼କୁ ବର୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦିନ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ୨ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ସହିତ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଝଡ଼ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୩୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ।

