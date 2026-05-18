Odisha Panipaga Alert: ତାତିରୁ ମିଳିବ ତ୍ରାହି...ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ସହ କାଳବୈଶାଖି ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି

Odisha Panipaga Alert: ଓଡ଼ିଶାର ବାକି ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଶେରଗଡ଼, ମାଧବରିଡ଼ା, ଆସ୍କା ଏବଂ ସାନଖେମୁଣ୍ଡିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ୨ ସେମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୨.୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୨.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
Odisha Panipaga Alert: (ଭୁବନେଶ୍ୱର) ସୋମବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) କହିଛି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆରବ ସାଗର, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଅଂଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, ସେହିପରି ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପାଣିପାଗ ବୁଲେଟିନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗରର ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶ, ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। IMD ଏହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ, ମୌସୁମୀ ମେ ୨୬ ତାରିଖରେ କେରଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଯାହାର ମଡେଲ୍ ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜିନ୍ ଚାରି ଦିନ ପ୍ଲସ୍ କିମ୍ବା ମାଇନସ୍ ହେବ।
ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହିଛି ଯେ ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡ଼ା, ନୟାଗଡ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବାକି ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଶେରଗଡ଼, ମାଧବରିଡ଼ା, ଆସ୍କା ଏବଂ ସାନଖେମୁଣ୍ଡିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ୨ ସେମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୨.୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୨.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଇଏମଡି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଭଳି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଝଡ଼ ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ନେଇ ୱେଲୋ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉପକୂଳ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ମଇ ୨୦ ଏବଂ ୨୧ ପାଇଁ, ଆଇଏମଡି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି, ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ୫୦-୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ଯେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଚାଷ, ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ଅମଳ ହେବାକୁ ଥିବା ଫସଲ, ବିଶେଷକରି କଦଳୀ ଏବଂ ପାଚିଲା ଧାନ ଫସଲକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। କଚ୍ଚା ଘର, କୁଡ଼ିଆ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ ନିର୍ମାଣର ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ।
ବଜ୍ରପାତ ହେବା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ରହିବା, ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାରୁ ବଞ୍ଚିବା, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣର ପ୍ଲଗ୍ କାଢ଼ିଦେବା ଏବଂ ଜଳାଶୟ ଏବଂ ପରିବାହୀ ବସ୍ତୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଇଏମଡି କହିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ୨-୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
