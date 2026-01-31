Odisha Weather Update: ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବଢିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା! ଘନ କୁହୁଡି଼ ନେଇ ୭ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ

Odisha Weather Update: ଆଉ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଥଣ୍ତା ରହିବ। ୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ୧୦ ରୁ ୧୪ ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ରହିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଉପକୂଳ ଓ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୪ ରୁ ୧୮ ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ।
Odisha Weather Update: ଆଉ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଥଣ୍ତା ରହିବ। ୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ୧୦ ରୁ ୧୪ ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ରହିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଉପକୂଳ ଓ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୪ ରୁ ୧୮ ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ। ୬ରୁ ୧୨ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ପୁନଃ ତଳକୁ ଖସିବା ସହ ଏହା ୬ ରୁ ୧୦ ଡି଼ଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକ କହିଛନ୍ତି ।
#Weather briefing (In #Odia) by Head & Scientist-F : Dr. Manorama Mohanty, based on 0830 Hrs IST observation of #30thJanuary,2026.https://t.co/XVxUxPZRXU
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) January 30, 2026
ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସପ୍ତାହକ ଯାକ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୫ ଦିନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି ହୋଇଛି। ୨ ଦିନ ଘନ କୁହୁଡି ନେଇ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ,ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଟ୍ବିନ୍ ସିଟି କଟକ-ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସପ୍ତାହକ ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରିଛି।