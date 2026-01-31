Odisha Weather Update: ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବଢିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା! ଘନ କୁହୁଡି଼ ନେଇ ୭ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ

Advertisement
Odisha Weather Update: ଆଉ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଥଣ୍ତା ରହିବ। ୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ।  ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ୧୦ ରୁ ୧୪ ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ରହିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଉପକୂଳ ଓ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୪ ରୁ ୧୮ ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 31, 2026, 07:04 AM IST

Odisha Weather Update: ଆଉ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଥଣ୍ତା ରହିବ। ୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ।  ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ୧୦ ରୁ ୧୪ ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ରହିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଉପକୂଳ ଓ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୪ ରୁ ୧୮ ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ। ୬ରୁ ୧୨ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ପୁନଃ ତଳକୁ ଖସିବା ସହ ଏହା ୬ ରୁ ୧୦ ଡି଼ଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକ କହିଛନ୍ତି ।

 

 ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା  ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସପ୍ତାହକ ଯାକ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୫ ଦିନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି ହୋଇଛି। ୨ ଦିନ ଘନ କୁହୁଡି ନେଇ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ,ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଟ୍ବିନ୍ ସିଟି କଟକ-ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସପ୍ତାହକ ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରିଛି। 

