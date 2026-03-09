IMD Weather Report: ବଦଳିବ ପାଣିପାଗର ମିଜାଜ୍...ଆଗାମୀ ୪ ଦିନ ଯାଏଁ ୧୨ ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ତୋଫାନ

IMD Weather Report: ଆସାମ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ପଶ୍ଚିମ ବାଧା ପାଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରେ ୧୦ ରୁ ୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏବଂ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
IMD Weather Report: ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ପଡ଼ିସାରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୫-୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅଧିକ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ, ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୪-୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅଧିକ ରହିବ। ତଥାପି, ଏହି ପ୍ରବଳ ଗରମ ମଧ୍ୟରେ, ଏକ ନୂତନ ପଶ୍ଚିମା ବାୟୁ ପାଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏହି ପାଗ ବଦଳିବା ପଛରେ ଅନେକ ସିଷ୍ଟମ୍ କାମ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦକ୍ଷିଣ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଆସାମ ଉପରେ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ ୧.୫ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପରିବାହନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ସହିତ, ବିହାରରୁ ମରଠୱାଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ କମ୍ ଚାପ ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ଯାହା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଉପକୂଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ। ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ଭଳି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
୯ ରୁ ୧୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଖରାପ ହେବ
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ବାଧା ପ୍ରଭାବରେ ୧୦ ରୁ ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଖରାପ ହେବ। ୯ ରୁ ୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା, ଉପ-ହିମାଳୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକିମ, ବିହାର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ୩୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ, କୁଆପଥର ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାଧା ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବ। ୯ ରୁ ୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ବିହାର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ସହିତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆସାମ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ପଶ୍ଚିମ ବାଧା ପାଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରେ ୧୦ ରୁ ୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏବଂ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ୯ ରୁ ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ।
ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଗରମ ରହିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ୪-୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ପରେ, ଆଗାମୀ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ୨-୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨-୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ।
ଗରମ ଏବଂ ବର୍ଷା ଉଭୟ
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପାଗ ମିଶ୍ରିତ ରହିବ। ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଉପଦ୍ୱୀପ ଭାରତରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ୨-୩° ସେଲ୍ସିୟସ୍ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯଦିଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ କେରଳ (ମାହେ ସମେତ) ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ।
