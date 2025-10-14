Advertisement
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇପାରିବନି ଭାରତର GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି; IMF କଲା ପୂର୍ବାନୁମାନ

IMF Raises India's GDP Growth: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି (IMF) ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତର GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ୬.୬ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ୬.୪ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଦୃଢ଼ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 14, 2025, 10:34 PM IST



IMF ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଜୁଲାଇ ମାସର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ତୁଳନାରେ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବାନୁମାନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକର ଦୃଢ଼ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଟାରିଫ୍ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପୂରଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ଏହା ସହିତ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।"

ଜୁଲାଇ ମାସରେ IMF ଭାରତ ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ୨୦୨୫ ଏବଂ ୨୦୨୬ ଉଭୟ ପାଇଁ ୬.୪ ପ୍ରତିଶତକୁ ସଂଶୋଧିତ କରିଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୨୦୨୫ ପାଇଁ ୬.୨ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ୬.୩ ପ୍ରତିଶତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଣ୍ଠି କହିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୨୦୨୪ ରେ ୩.୩ ପ୍ରତିଶତରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ୨୦୨୫ ରେ ୩.୨ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ୨୦୨୬ ରେ ୩.୧ ପ୍ରତିଶତ ହେବ।

ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକଳନ
ଏହି ମାସର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହାର GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆକଳନକୁ ୬.୩ ପ୍ରତିଶତରୁ ୬.୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତି ରହିବ। ଏପ୍ରିଲ-ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୭.୮ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ଯାହା ଶେଷ ପାଞ୍ଚଟି ତ୍ରୈମାସିକରେ ସର୍ବାଧିକ।

 

