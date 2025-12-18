Income tax raid: ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଘରେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଚଢାଉ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ମାମଲା

IT Raid At Shilpa Shetty Home: ବୁଧବାର ଦିନ ଆୟକର ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ଘରେ ଚଢାଉ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟର ତଦନ୍ତର ଏକ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଏକକାଳୀନ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଥିଲା।
IT Raid At Shilpa Shetty Home: ବୁଧବାର ଦିନ ଆୟକର ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ହୋଟେଲ "ବାଷ୍ଟସନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ସିଟି" ସହ ଜଡିତ ଏକ ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ତାଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ଘରେ ଚଢାଉ କରିଛି। ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟର ତଦନ୍ତର ଏକ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ମଧ୍ୟ ଏକକାଳୀନ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଛି। ଶିଳ୍ପା ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ପବ୍ 'ବାଷ୍ଟସନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ସିଟି' ସମେତ ଦୁଇଟି ପବ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ଅଧିକ ଖୋଲା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ବ୍ୟବସାୟୀ ରଞ୍ଜିତ ବିନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଫାର୍ମ ବାଷ୍ଟିୟନ୍ ହସପିଟାଲିଟି ଦ୍ୱାରା ବାଷ୍ଟିୟନ୍ ପବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟି ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଏହି ପବ୍ ରେ ନିବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୫୦% ଅଂଶଧନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଆୟକର ବିଭାଗ ଚର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାଷ୍ଟିୟନ୍ ପବ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚଢାଉ କରିଛି।
ଏହା ସହିତ ଆୟକର ବିଭାଗ ଚର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ନିକଟସ୍ଥ ବାଷ୍ଟିଅନ୍ ପବ୍ ଉପରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା ଏବଂ କଥିତ ଟିକସ ଫାଙ୍କିବାକୁ ନେଇ ଆର୍ଥିକ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ଖାରଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ମାମଲାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଏକ ଆବେଦନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି।
ଡିସେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧:୩୦ ସମୟରେ ପବ୍ରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଘଟଣା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଫୁଟେଜ୍ରେ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦିଓ କୌଣସି ଗୁରୁତର ଶାରୀରିକ ହିଂସା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
ଆୟକର ବିଭାଗର ଚଢାଉ ପୂର୍ବରୁ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଏହାକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ତଦନ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଆମର ଦେଶର ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମାମଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାରୁ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ମାମଲାରେ ସଂଯମ ରହିବାକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ।"