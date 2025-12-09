IND vs SA 1st T20 Live Streaming: ଟିକେଟ ନାହିଁ ତ ଟେନସନ ନିଅନ୍ତୁନି...ଏଇଠି ଫ୍ରିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ଲାଇଭ ମ୍ୟାଚ୍

Advertisement
IND vs SA 1st T20 Live Streaming: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ କେତେବେଳେ ଖେଳାଯିବ? ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟସ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦ ଟାରେ ହେବ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Dec 09, 2025, 02:01 PM IST

IND vs SA 1st T20 Live Streaming: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ହାରିବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜକୁ ୨-୧ରେ ଜିତିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଏବେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିବେ, ଯାହା ଦଳ ପାଇଁ ସହଜ ସଫଳତା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ବଲ୍ ଉଭୟରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସିରିଜର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ବିବରଣୀ ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସ।

ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଦଳ। ଏନେଇ ପ୍ରେସମିଟ୍ ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କହିଛନ୍ତି କି ଦଳ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଟସ କିମ୍ବା କାକର ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଓ ଶୁବମନ ଗିଲ ସୁ୍ସ୍ଥ ଓ ଫିଟ ରହିଛନ୍ତି। ଯଶପ୍ରିତ ବୁମରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତିଷ ସେପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ବଡ଼ ଇଂନିସ ଆଶା କରିଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶଂସକ। 

ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ମିଶାଇ ବାରବାଟୀରେ ଚତୁର୍ଥ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ କଳାମାଟିରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ନାଲିମାଟିରେ ତିଆରି ପିଚରେ ଖେଳାଯିବ। କାକରର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରାଇବା ଏବଂ ଉଭୟ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ, ବୋଲିଂକୁ ସୁହାଇବା ଭଳି ପିଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଥିବା ଦଳ ଏଠାରେ ୨୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍କୋର କରିବ ବୋଲି କ୍ୟୁରେଟର ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। 

ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚର ମାଗଣା ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କେଉଁଠାରେ ହେବ?
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20I ସିରିଜର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ JioHotstar ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। Jio ବ୍ୟବହାର କାରୀମାନେ ଏହାକୁ ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ।

ଟିଭିରେ କେଉଁଠାରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ?
ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ଟିଭିରେ ମାଗଣାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ T20 ସିରିଜ୍ ଦେଖିପାରିବେ।

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳ: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଶୁବମନ ଗିଲ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା, ଜିତେଶ ଶର୍ମା/ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ହର୍ଶିତ ରାଣା/ୱାସିଂଟନ ସୁନ୍ଦର/ଶିବମ ଦୁବେ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତି, ଜଶପ୍ରିତ ବୁମରା

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ: ଏଡେନ ମାକ୍ରମ (ଅଧିନାୟକ), କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡି' କକ, ରେଜା ହେଣ୍ଡ୍ରିକ, ଡିୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍, ଡେଭିଡ ମିଲର, ଟ୍ରିଷ୍ଟନ ଷ୍ଟବ୍ସ, କର୍ବିନ ବସ/ଜର୍ଜ ଲିଣ୍ଡେ, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ, ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି, ଆନରିଚ ନର୍ଜ, କେଶବ ମହାରାଜ

