Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3111194
Zee OdishaOdisha TrendingIndia AI Imact Summit: ଆଜିଠୁ ଇଣ୍ଡିଆ AI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ ୨୦୨୬, ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି..

India AI Imact Summit: ଆଜିଠୁ ଇଣ୍ଡିଆ AI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ ୨୦୨୬, ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି..

India All Imact Summit: ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯାହା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ AI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଟପ୍-ଟେକନୋଲୋଜି ନେତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବ। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀର ବିସ୍ତୃତ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍ ସମ୍ମିଳନୀ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଫେବୃଆରୀ ୧୬ ରୁ ୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍‌ରେ ଏହି ସ୍କେଲର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଏଆଇ ଫୋରମ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Feb 16, 2026, 10:18 AM IST

Trending Photos

India AI Imact Summit: ଆଜିଠୁ ଇଣ୍ଡିଆ AI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ ୨୦୨୬, ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି..

India All Imact Summit: ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯାହା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ AI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଟପ୍-ଟେକନୋଲୋଜି ନେତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବ। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀର ବିସ୍ତୃତ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍ ସମ୍ମିଳନୀ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଫେବୃଆରୀ ୧୬ ରୁ ୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍‌ରେ ଏହି ସ୍କେଲର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଏଆଇ ଫୋରମ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ଏହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱରେ AIର ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥାଏ, ବିଶେଷକରି ପ୍ରାୟ ୪୦ ଜଣ ଟେକନୋଲୋଜି ଲିଡର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୁଗୁଲ୍‌ର ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ, ଓପନ୍‌ଏଆଇର ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍, ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକର ଡାରିଓ ଆମୋଡେଇ, ଆଡୋବ୍‌ର ଶାନ୍ତନୁ ନାରାୟନ୍, କ୍ୱାଲକମ୍‌ର କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ଅମନ୍, ଏରିକସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ସଭାପତି ଏବଂ ସିଇଓ ବୋର୍ଜେ ଏକହୋଲ୍ମ, ମେଟାର ମୁଖ୍ୟ ଏଆଇ ଅଧିକାରୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ୱାଙ୍ଗ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ବ୍ରାଡ୍ ସ୍ମିଥ୍ ସାମିଲ ହେବେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏକ ଡିନରର ଆୟୋଜନ କରିବେ ଏବଂ ଏକ ସିଇଓ ଗୋଲଟେବୁଲ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ, ବ୍ରାଜିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୁଇଜ୍ ଇନାସିୟ ଲୁଲା ଡା ସିଲଭା, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗାଏ ପାର୍ମେଲିନ, ସ୍ପାନିସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପେଡ୍ରୋ ସାଞ୍ଚେଜ୍ ପେରେଜ, ଡଚ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକ୍ ସ୍କୋଫ୍ ଏବଂ ଏଷ୍ଟୋନିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଲାର କାରିସ୍ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ AI ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 'ଲୋଗ', 'ପ୍ଲାନେଟ୍' ଏବଂ 'ପ୍ରଗେସ'। IT ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ଟପ୍ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥ ହେଉଛି AI ସମସ୍ତ ବିବିଧତାରେ ମାନବତାର ସେବା କରିବା ଉଚିତ, ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି AI ନବସୃଜନ ପରିବେଶଗତ ଯତ୍ନ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ହେବା ଉଚିତ, ଏବଂ ପ୍ରଗତି ହେଉଛି AIର ଲାଭ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିବା ଉଚିତ, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ବିକାଶ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ।"

ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ-ଉଦ୍ଘାଟନୀ ବାର୍ତ୍ତାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ AI ପ୍ରଭାବ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆମେ 'ସର୍ବଜନ ହିତାୟ, ସର୍ବଜନ ସୁଖାୟ' କିମ୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବାଛିଛୁ।"

ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଏଆଇ ରଣନୀତି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ। "ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାରତ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା।"

ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ବିକଶିତ ହେବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନାରେ ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ଆଲୋଚନା ପ୍ରଥମେ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୩ରେ ବ୍ଲେଚଲି ପାର୍କରେ ଏଆଇ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକ ସଂରଚିତ ରୂପ ନେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ 28 ଟି ଦେଶ ବ୍ଲେଚଲି ଘୋଷଣାନାମାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଉନ୍ନତ ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଜଡିତ ଉଦୀୟମାନ ବିପଦଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା।

ମେ ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା, ସିଓଲ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଏହାର ଧ୍ୟାନକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା, ସୁରକ୍ଷାଠାରୁ ଆଗକୁ ବିସ୍ତାର କରି ନବସୃଜନ ଏବଂ ସମାନ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୫ ରେ ପ୍ୟାରିସ ଏଆଇ ଆକ୍ସନ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପୁଣି ଥରେ ଧ୍ୟାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲା ​​- ଏଥର ବାସ୍ତବ-ବିଶ୍ୱ ନିୟୋଜନ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ - ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାରୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କମ୍ ଧ୍ୟାନ ପାଇଥିଲା।

ଆୟୋଜକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୩୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ AI ଗବେଷଣାରୁ ବାସ୍ତବ-ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବା ଶହ ଶହ ଅଧିବେଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସାରାଂଶ ବିତର୍କରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ନୈତିକ AI, ଡାଟା ଶାସନ, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସମାନ ପ୍ରବେଶ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସୁପାରିଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Petrol Diesel price
Petrol Diesel Price: କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ତେଲ ଦର...
Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
weather report
ଆସୁଛି ବର୍ଷା, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ...
cricket news
Ind Vs Pak: ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ
top 10 news today
Top 10 News: ମହାଶିବରାତ୍ରୀରେ ଉଠିଲା ମହାଦୀପ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମୁକାବିଲା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର