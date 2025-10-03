Operation Sindoor: ଆମେ ପାକିସ୍ତାନର ୧୨ ବିମାନ ନଷ୍ଟ କରିଛୁ... ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କଲେ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ

Advertisement
Operation Sindoor Revelations: ଭାରତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ମିଛ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏପି ସିଂହ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ମିଛ କାହାଣୀର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛନ୍ତି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 03, 2025, 02:54 PM IST

Operation Sindoor Revelations: ଭାରତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ମିଛ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏପି ସିଂହ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ମିଛ କାହାଣୀର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଲାସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ସେନା ୪-୫ଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନକୁ ଖସାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଅପରେସନ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି।

ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏପି ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରକୁ ଇତିହାସରେ ମନେ ରଖାଯିବ। ଆମେ ୩-୪ ଦିନରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲୁ। ବିଶ୍ୱ ଭାରତଠାରୁ ଶିଖିବା ଉଚିତ ଯେ କିପରି ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରାଯାଏ। ଆମେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ୨୦୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲୁ। ଆମର ଭୂମିରୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ ଏବଂ ଅଭେଦ୍ୟ ଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ।"

କେତେ କ୍ଷତି ସହିଛି ପାକିସ୍ତାନ?
ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର କ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏପି ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ସେନା F-16, JF-17 ସମେତ ୪-୫ଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନକୁ ଖସାଇ ଦେଇଛୁ।" ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେ ପାକିସ୍ତାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। ଏହାର ଚାରୋଟି ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ, ଦୁଇଟି କମାଣ୍ଡ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଏହାର ହ୍ୟାଙ୍ଗରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ C-130 କୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ।

ପରୀ କାହାଣୀ ପରି ଭାବୁଛି ପାକିସ୍ତାନ- ଏପି ସିଂହ
ଏପି ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ମାଧ୍ୟମରେ ବାୟୁ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ଆମେ କେତେ ଦୂର ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବୁ। ବାୟୁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଆମର ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବୁ। ଯଦି ସେମାନେ (ପାକିସ୍ତାନ) ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆମର ୧୫ଟି ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନକୁ ଖସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିବେ, ସେମାନେ ୧୫ଟି କମ୍ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଭାବି ଆସିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ପରୀ କାହାଣୀ ପରି।"

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଭାରତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସହିତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲା। ସେନା ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ନଅଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ଏହି ଅପରେସନ ସମୟରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏହି ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

