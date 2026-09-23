/‘ଚରୈବେତି, ଚରୈବେତି’ର ମନ୍ତ୍ରରେ ବିକଶିତ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ: WION Tourism Summitରେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଶେଖାୱତଙ୍କ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଶେଖାୱତ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ITC Mauryaରେ ଆୟୋଜିତ WION Iconic Tourism Summit and Awards 2026**ରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇ ଶେଖାୱତ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଓ ବିକଶିତ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ନିଜର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାକୁ ଜାରି ରଖିଛି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଥିବା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
ବେଦର ‘ଚରୈବେତି, ଚରୈବେତି’ ମନ୍ତ୍ରର ଉଦାହରଣ
ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଶେଖାୱତ ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଓ ବେଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ‘ଚରୈବେତି, ଚରୈବେତି’ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଗକୁ ଚାଲିବା, ଅଗ୍ରସର ହେବା ଏବଂ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଓ ସୁଯୋଗର ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିବା ବୋଲି ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ ଋଷି ଓ ମୁନିମାନେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ନୂଆ ସୁଯୋଗର ସନ୍ଧାନରେ ନିରନ୍ତର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଶେଖାୱତଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚିରନ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ସହ ତାଳ ମିଳାଇ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
୨୦୪୭ର ବିକଶିତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଫୋକସ୍
ଭାରତର Viksit Bharat 2047 ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ବିଷୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଏବଂ ଦେଶ ଏହି ଦିଗରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ସେ କହିଥିଲେ।
ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ନିଜର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯାତ୍ରାରେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛି ବୋଲି ଶେଖାୱତ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଭାରତର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଗତି ଓ ନୂଆ ସୁଯୋଗର ସନ୍ଧାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା
WION Iconic Tourism Summit and Awards 2026 କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ସୀମିତ ନଥିଲା। ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଯାତ୍ରା ଓ ମୋବିଲିଟି ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
ସମ୍ମିଳନୀରେ ସରକାରୀ ପ୍ରତିନିଧି, କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ବିମାନ ଚଳାଚଳ, ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରର ନେତୃତ୍ୱମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଭିସା ଓ ଯାତ୍ରୀ ଗତିଶୀଳତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସାଂସ୍କୃତିକ କୂଟନୀତି ଓ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଆଲୋଚନାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଥିଲା।
ପ୍ରାୟ ୨୦ଟି ଦେଶର କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବାରୁ ଏହାକୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚର ରୂପ ମିଳିଥିଲା।ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମୋବିଲିଟିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଭିସା ନୀତି, ସୀମା ପରିଚାଳନା, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ଥିଲା।
ଏହା ସହିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆହୁରି ସୁବିଧାଜନକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ କରିବାରେ Artificial Intelligence (AI)ର ବଢ଼ୁଥିବା ଭୂମିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର କିପରି ବଦଳୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସମାଧାନଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଭୂତିକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଗ୍ରୀସ୍, ସୁରିନାମ, ଆୟରଲାଣ୍ଡ, ସ୍ଲୋଭାକିଆ, ସାଇପ୍ରସ୍, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ସେସେଲ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ କେବଳ ଯାତ୍ରା ଓ ଅର୍ଥନୀତି ସହ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ କୂଟନୈତିକ ସହଯୋଗର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। WION Iconic Tourism Summit and Awards 2026ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ Iconic Awards 2026 ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଯାତ୍ରା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ।
WION World Conferences ସିରିଜ୍ର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ITC Mauryaରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। VFS Global ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ Red Hat Communications ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। VFS Global ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୋବିଲିଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବାରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେବା ଯୋଗାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କମ୍ପାନୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଗମ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୫ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରୁଛି।
ସମଗ୍ର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତର ବିକାଶ ଯାତ୍ରା, ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଭବିଷ୍ୟତ, ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବିଶ୍ୱ ମୋବିଲିଟି ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କୂଟନୀତି ଭଳି ବିଷୟ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ‘ଚରୈବେତି, ଚରୈବେତି’ର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଶେଖାୱତ ନିରନ୍ତର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଓ ନୂଆ ସୁଯୋଗର ସନ୍ଧାନ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।