Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /‘ଚରୈବେତି, ଚରୈବେତି’ର ମନ୍ତ୍ରରେ ବିକଶିତ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ: WION Tourism Summitରେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଶେଖାୱତଙ୍କ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା

‘ଚରୈବେତି, ଚରୈବେତି’ର ମନ୍ତ୍ରରେ ବିକଶିତ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ: WION Tourism Summitରେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଶେଖାୱତଙ୍କ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା

ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଶେଖାୱତ ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଓ ବେଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ‘ଚରୈବେତି, ଚରୈବେତି’ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଗକୁ ଚାଲିବା, ଅଗ୍ରସର ହେବା ଏବଂ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଓ ସୁଯୋଗର ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିବା ବୋଲି ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 23, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 01:46 PM IST
‘ଚରୈବେତି, ଚରୈବେତି’ର ମନ୍ତ୍ରରେ ବିକଶିତ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ: WION Tourism Summitରେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଶେଖାୱତଙ୍କ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା
Image Credit: Image Source: WION Web Desk

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
WION Iconic Tourism Summit: ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ କପିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ଯୋଜନା
2
3
4
5