ଭାରତ ସାମୁଦ୍ରିକ ସପ୍ତାହ ୨୦୨୫: ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ମୁମ୍ବାଇ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ଭାବନା

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Sep 27, 2025, 01:53 PM IST
  ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରୁ ୩୧ ଯାଏ ମୁମ୍ବାଇରେ ହୋବକୁ ଥିବା ଭାରତ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଗ ନେବ। ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମିରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ସୁଯୋଗ ଓ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଠାରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯିବ। ଏଥିଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅନେକ ପୁରୁଣା।  ଉପଯୁକ୍ତ ନିବେଶ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପ୍ରୟୋଗ ଏହାକୁ ଭାରତରେ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ।  ଏଣୁ ନିବେଶକ ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଆସନ୍ତା ମାସ ୨୭ରୁ ୩୧ ଯାଏ ମୁମ୍ବାଇ ହେବାକୁଥିବା ଭାରତ ସାମୁଦ୍ରିକ ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶା ଏହାର ସମ୍ଭାବନାକୁ କିପରି ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବ ସେଥିନେଇ ଏକ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। 

ଏହି ବୈଠକରେ  ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର, ଧାମରା ବନ୍ଦର, ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର, ସୁବର୍ଣରେଖା ବନ୍ଦରର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଓ ଏଜେନ୍ସିର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ସାମୁଦ୍ରିକ ଶକ୍ତି, ନିବେଶ ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ନୀତିଗତ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ  ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଭରପୂର ଉପଯୋଗ ଉପରେ ସଚିବ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। 

ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ କୂଳ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ସାମୁଦ୍ରିକ ଐତିହ୍ୟ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଭାବରେ ଉଭା ହେବା ପାଇଁ ରଣନୈତିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ସାମୁଦ୍ରିକ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ନିବେଶ ସୁଯୋଗର ଉପସ୍ଥାପନା, ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଲାଇନ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରଯାଇଥିଲା । ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରୁଥିବା କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ନୀତିଗତ ସଫଳତାର ଚିହ୍ନଟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ।

ସମସ୍ତ ବନ୍ଦର ଓ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଶ୍ରୀମତୀ ପାଢୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ନିବେଶକ ତଥା ଶିଳ୍ପ ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ସହିତ ଏକ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ  ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସାମୁଦ୍ରିକ ସପ୍ତାହ ୨୦୨୫ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନର ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ରାଜ୍ୟକୁ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ, ଉପକୂଳୀୟ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥ ଏବଂ ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଏକ ହବ୍ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବ।

ଶ୍ରୀମତୀ ପାଢୀ ଭାରତ ସାମୁଦ୍ରିକ ସପ୍ତାହ ୨୦୨୫ ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ସାମୁଦ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ସୁସଂଗତ ହେବା ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ  ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

