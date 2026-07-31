Speed Post New Rules: ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ପଠାଇବା ହେବ ମହଙ୍ଗା! ଅଗଷ୍ଟ ୧ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଟାରିଫ୍

Speed Post New Rules: ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ରାକ୍ଷୀ, ଜରୁରୀ ଦସ୍ତାବିଜ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ କାଗଜପତ୍ର ପଠାଉଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଅଗଷ୍ଟ ୧, ୨୦୨୬ରୁ ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ (India Post) ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟର ନିୟମ ଓ ଶୁଳ୍କରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦସ୍ତାବିଜ ଓ ପାର୍ସଲର ନୂଆ ବର୍ଗୀକରଣ ସହ ଦ୍ରୁତ ଡିଲିଭରି ସେବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବେ ଗଣାଯିବ?
ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଧାର କାର୍ଡ, PAN କାର୍ଡ, ଭୋଟର ID, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ପାସପୋର୍ଟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ଚେକବୁକ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, କ୍ରେଡିଟ୍/ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, ବୀମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ୫୦୦ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ-ବ୍ୟବସାୟିକ ରାକ୍ଷୀ ଖାମ, ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଓ ଗ୍ରିଟିଂ କାର୍ଡକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବେ ଗଣାଯିବ।
ALSO READ: Amit Shah: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି, କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ CJP?
କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ପାର୍ସଲ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଥାଏ?
ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ, କପଡ଼ା, ରେଡିମେଡ୍ ପୋଷାକ, ଉପହାର ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରୀ ବସ୍ତୁକୁ ପାର୍ସଲ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ।
24 ଓ 48 ଘଣ୍ଟାର ନୂଆ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ସେବା:
ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 24 Speed Post ଓ 48 Speed Post ନାମରେ ଦୁଇଟି ନୂଆ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। 24 Speed Postରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ 48 Speed Postରେ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ, କୋଲକାତା, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭଳି ୬ଟି ମହାନଗରରେ ଏହି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ନୂଆ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଦର:
ଅଗଷ୍ଟ ୧ରୁ ରିଟେଲ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଶୁଳ୍କ ଦୂରତା, ଓଜନ ଓ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ସେବା ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ। ଏହା ଉପରେ ଅଲଗା ଭାବେ GST ଲାଗୁ ହେବ।
50 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ: ସ୍ଥାନୀୟ – ₹38, ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ – ₹94
51–250 ଗ୍ରାମ: ₹118 ରୁ ₹154
251–500 ଗ୍ରାମ: ₹140 ରୁ ₹186
24 ଓ 48 Speed Post ଶୁଳ୍କ
24 ଘଣ୍ଟିଆ ସେବା: ପ୍ରତି ଆର୍ଟିକଲ୍ ₹38 ରୁ ₹100
48 ଘଣ୍ଟିଆ ସେବା: ପ୍ରତି ଆର୍ଟିକଲ୍ ₹48 ରୁ ₹72 (କେତେକ ବର୍ଗରେ ₹61–₹121 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)
ଡାକ ବିଭାଗ ବ୍ୟବସାୟିକ ଓ ବଲ୍କ ମେଲ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାରିଫ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି।