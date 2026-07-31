Add Zee Business As A Preferred Source
App

Speed Post New Rules: ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ପଠାଇବା ହେବ ମହଙ୍ଗା! ଅଗଷ୍ଟ ୧ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଟାରିଫ୍

ଅଗଷ୍ଟ ୧, ୨୦୨୬ରୁ ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ (India Post) ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟର ନିୟମ ଓ ଶୁଳ୍କରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦସ୍ତାବିଜ ଓ ପାର୍ସଲର ନୂଆ ବର୍ଗୀକରଣ ସହ ଦ୍ରୁତ ଡିଲିଭରି ସେବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 31, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:48 AM IST
Speed Post New Rules: ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ପଠାଇବା ହେବ ମହଙ୍ଗା! ଅଗଷ୍ଟ ୧ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଟାରିଫ୍
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି, କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ CJP?
CJP protest21 min ago
2
weather report47 min ago
3
PM ModiJul 30
4
AntiPaper Leak BillJul 30
5
top 10 news todayJul 30