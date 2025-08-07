IIM ରାୟପୁରରେ ଭାରତ ଗ୍ରାମୀଣ ସେମିନାର 2025 ଆୟୋଜନ

Trending Photos
IIM Raipur: ରାୟପୁର: ଭାରତୀୟ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାନ (IIM) ରାୟପୁର, ଆଦିବାସୀ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାନ (TRI), ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ସବୁଜ ଶାସନ ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ, ଭାରତ ଗ୍ରାମୀଣ ଆଲୋଚନାର 5ମ ସଂସ୍କରଣକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା - "ହରିତ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା: ଛତିଶଗଡ଼ର ସବୁଜ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଗ୍ରାମ"। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ନେତା, ଛାତ୍ର ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତକୁ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶର ଏକ ଇଞ୍ଜିନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିଲା।
ଏହି ସଂଳାପ ସିରିଜ୍ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲା ଯେ ଭାରତର ପ୍ରାୟ 60% ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର 80%ରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ସବୁଜ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଶକ୍ତି ହୋଇପାରିବ।
ଆଇଆଇଏମ୍ ରାୟପୁରର ଚାର୍ଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୀବ ପରାଶର କହିଛନ୍ତି, "ସତ୍ୟ ବିକାଶ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବୁଝାମଣା, ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରଣନୀତି ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତର 60%ରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବାରୁ, ନୀତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହିପରି ପଦକ୍ଷେପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆଇଆଇଏମ୍ ରାୟପୁର ଏପରି ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗର୍ବିତ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆମର ଶିକ୍ଷାଗତ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବାସ୍ତବ-ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭାବରେ ପରିଣତ ହୁଏ।"
"ସବୁଜ ଅର୍ଥନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟତା କମ୍ପାକ୍ଟ" ଉଦଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନରେ, ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ଷାଜଳ ଅମଳର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ସାରର କୁପ୍ରଭାବ ଭଳି ଭୂମିଗତ ବାସ୍ତବତାକୁ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ।
ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ, ଆଇଏଏସ୍, ନିହାରିକା ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ଏକ ସବୁଜ ଅର୍ଥନୀତି ଆଡକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଧାନ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାଲିକାନା ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏକ ସୁବିଧାଦାତା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀକାରୀ।"
ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ବିଭାଗର ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଭୀମ ସିଂହ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଭଳି ଯୋଜନାରେ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିକାଶ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରୀୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପରିଚାଳନାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରଶାସନର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।
ଚାଷୀ, ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଯୁବ ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ - ଯେପରିକି ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତିର କ୍ଷତି, ଜଳ ଅଭାବ, ବିଫଳ ପୁନଃବନୀକରଣ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଜୈବ ସାର ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ କୌଶଳ ବିଷୟରେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଚିବ ଏବଂ ସୁଶାସନ ଏବଂ ଅଭିସରଣ ବିଭାଗର ସଚିବ ଡକ୍ଟର ରାହୁଲ ଭଗତ କହିଛନ୍ତି, "ସବୁଜ ଅର୍ଥନୀତି ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଜୀବନ ରଣନୀତି। ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ, ସୁସ୍ଥ ମାଟି ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୃଷକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହା ଏକ ସାମୂହିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ଉଚିତ।"
ପ୍ୟାନେଲ ଆଲୋଚନାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିରେ ମୂଲ୍ୟସଂଯୋଜନ, ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭୂମିକା, ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଚାଷୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନରୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ହବ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରି, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଶର୍ମା ସବୁଜ ବିକାଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ IIM ରାୟପୁର ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ଏକ ସବୁଜ ଅର୍ଥନୈତିକ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ନବସୃଜନ ଆବଶ୍ୟକ।