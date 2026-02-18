AI ବ୍ୟବହାରରେ ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ: ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନାଗରିକ ନେଲେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ଶପଥ

India AI Impact Summit 2026: କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ର ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ର ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ମାତ୍ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ‘ଏଆଇ ଶପଥ’ ନେଇ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ଭାରତର ନାଁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍ଠାରେ ଆୟୋଜିତ 'ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ ୨୦୨୬' ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ଗୌରବମୟ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଶପଥ
ଫେବୃଆରୀ ୧୬ରୁ ୧୭ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୨,୫୦,୯୪୬ ଜଣ ନାଗରିକ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡର ବିଚାରକ ପ୍ରବୀଣ ପଟେଲ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରି ଭାରତକୁ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ମାତ୍ର ୫,୦୦୦ ଶପଥ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ଷାଧିକ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।
ଅଭିଯାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ?
ଇଣ୍ଟେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହଯୋଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏଆଇର ନୈତିକ ଏବଂ ନିରାପଦ ବ୍ୟବହାର। ଏଥିପାଇଁ aipledge.indiaai.gov.in ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋର୍ଟାଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ଡାଟା ଗୋପନୀୟତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଭୁଲ୍ ସୂଚନା (Misinformation) ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ଶପଥ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଜ୍ ଏବଂ ଏଆଇ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି।
ଯୁବଶକ୍ତିଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା
ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଆଇକୁ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ୍ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଇଟି ସଚିବ ଏସ୍. କୃଷ୍ଣନ, ଅଭିଷେକ ସିଂ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।